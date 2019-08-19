Ушел из жизни легендарный мультипликатор: он создал Кролика Роджера

Легендарный мультипликатор и режиссер Ричард Уильямс умер на 87-м году жизни в Великобритании в своем доме в городе Бристоль. Об этом сообщает западное издание The Guardian.

Уильямс создал такие культовые персонажи, как Кролик Роджер и его мультяшная супруга Джессика Рэббит в фильме Роберта Земекиса "Кто подставил кролика Роджера".

Мультипликатор трижды получал престижнейшие премии - американский "Оскар" и его британский аналог BAFTA.

Ричард Уильямс (фото: msn.com)

Кроме работы над созданием вышеуказанных культовых персонажей, Ричард Уильямс также принимал работал над анимацией в фильмах "Возвращение Розовой пантеры" и "Розовая пантера наносит новый удар".

За свой режиссерский дебют - получасовой анимационный фильм без слов The Little Island (1958) - Уильямс получил премию BAFTA в номинации "Лучший анимационный фильм".

Кадр из к/ф "Кто подставил кролика Роджера" (фото: msn.com)

А первый "Оскар" мультипликатору вручили в 1971 году за работу над фильмом A Christmas Carol по роману Чарльза Диккенса.

Отметим, что фильм Земекиса о Кролике Роджере 1988 года в свое время стал сенсацией, в том числе благодаря сочетанию игры рисованных персонажей и реальных актеров. А образ Джессики Рэббит стал настоящим феноменом поп-культуры конца восьмидесятых.

Кадр из к/ф "Кто подставил кролика Роджера" (фото: msn.com)

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