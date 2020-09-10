Усікновення голови Іоанна Предтечі: найжорсткіша заборона великого свята

Усікновення голови Іоанна Предтечі 11 вересня (фото: pixabay.com)

Усікновення голови Іоанна Предтечі є великим церковним святом

11 вересня в церкві відзначають велике свято, яке пов'язано з дуже сумною подією - усікновенням голови Івана Предтечі, який був Хрестителем Ісуса Христа. Що категорично не можна робити в цей день - читайте в матеріалі Styler.

В цей день віруючі повинні дотримуватися суворого посту, щоб вшанувати пам'ять великого пророка. Вважається, що хрещенням Ісуса пророк Іоанн завершив головне призначення свого життя. З цього моменту він почав безстрашно викривати пороки. За це святий і постраждав.

У біблійному переказі говориться, що правитель Ірод Антипа ув'язнив Предтечу за те, що той вказав на його гріховність (Ірод взяв дружину брата). І коханка Ірода захотіла, щоб той дав їй голову Хрестителя. Правитель виконав бажання: голову Предтечі принесли їй на блюді.

Тепер віруючі з усього світу моляться святому пророкові, просячи захисту від ворогів і в разі хвороб голови. Але, щоб молитви були почуті, важливо правильно прожити цей великий день.

Найголовнішою забороною свята є абсолютне табу на будь-який алкоголь, а їжа повинна бути максимально скромною. Цей день треба провести в скорботі, пригадуючи праведне життя Іоанна Хрестителя.

У храмах на свято звучать молебні, в яких просять Бога дарувати нам тверезість - фізичну і духовну.

Категорично не варто на Усікновення також робити наступне:

брати в руки колючо-ріжучі предмети, зокрема, ножі,

стригтися,

шаткувати капусту: вона асоціюється з головою,

танцювати, веселитися і співати пісні,

їсти круглі овочі і фрукти,

подавати до столу страви на окремому блюді.

Раніше ми писали, про вихідні та свята у вересні 2020 і скільки будемо відпочивати.