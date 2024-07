Як насправді називається значок, який показує завантаження чогось

Тробер (дослівно - "пульсуючий") - це графічний елемент управління, що використовується в інтерфейсах користувача для відображення того, що комп'ютерна програма виконує дію у фоновому режимі.

Зазвичай це круговий значок, що обертається, який показує, що задача, така як завантаження або обробка даних, виконується. На відміну від індикаторів виконання, що показують відсоток завершення, тробер зазвичай не повідомляє конкретних деталей прогресу, а скоріше вказує на те, що процес активний і користувачеві слід почекати.

Концепція тробера виникла в перші дні існування веб-браузерів. У середині 1990-х років, коли Інтернет ставав масовим, браузерам був потрібний спосіб показати, що веб-сторінка завантажується.

Netscape Navigator, один з перших широко використовуваних веб-браузерів, впровадив логотип "N", що обертається, який служив тробером і вказував на те, що браузер активно витягує дані з мережі.

З розвитком технологій удосконалювався і дизайн тробера. Internet Explorer використовував аналогічний підхід, використовуючи анімований глобус, що символізує передачу даних через Інтернет.

Ці ранні троберри були статичними і часто інтегровані у брендинг браузера, але вони заклали основу для більш динамічних та загальновизнаних символів.

Один розробник з X, раніше відомої як Twitter, розповів, що під час своєї роботи в Mozilla всі ненавиділи назву "тробер" і натомість воліли називати його "спіннер" (обертаючийся елемент).

Він також додав: "Це було ще в часи, коли "chrome" означав "інтерфейс користувача браузера" (на противагу "контенту"), а не "браузер від Google".

