"Усе прикордоння горить". Що зараз відбувається на Сумщині, яку нещадно обстрілює РФ

Що зараз коїться на Сумщині

Місцеве населення намагається залишити ці території. Волонтери також організовують евакуацію покинутих домашніх тварин з прикордоння та шукають для них притулки. Про це в етері розповіла Катерина Андрєєва, волонтерка "Європейського фонду допомоги".

"Зараз усе прикордоння горить. Ворог намагається стерти все у наших громадах. Останнім часом я була на прикордонні, у Великописарівській, Білопільській громадах. Я завжди їжджу до людей, які знаходяться у 5-кілометровій зоні, у яких городи вже часто межують з Росією, з гуманітарною місією: це продукти харчування, засоби гігієни, виконуємо запити місцевого населення. Тому що люди, які залишаються на прикордонні, не отримують жодної фінансової підтримки. Все, що вони мали - це городи і худоба", - розповіла вона.

Зараз місцеві жител намагаються евакуюватися під обстрілами з боку РФ.

"Зараз старий дідусь бере свій трактор, чіпляє білий прапор і намагається евакуювати всіх людей, які ще мають змогу виїхати. Все це відбувається під обстрілами. Діти тікають з батьками під шаленими вибухами, беруть на руки хом’яків, котів, собак, дають їм теж шанс на життя. Втомлені військові тримають наші кордони. Окрема група людей - це волонтери, які на безоплатній основі під обстрілами рятують людей, тварин", - розповідає Андрєєва.

Росія бомбить Сумську область (фото: Суспільне)

У населених пунктах біля кордону, звідки евакуювалася значна частина населення, залишається велика кількість покинутих домашніх тварин. Часто вони опиняються в пастках: на ланцюгу або в приміщенні. Волонтери намагаються врятувати їх та вивезти у безпечніші регіони.

Доля багатьох мешканців села Попівка на Сумщині залишається невідомою

Редактор Великописарівської газети "Ворскла" розповів, що евакуація цивільного населення з прикордонних населених пунктів Великописарівської громади стає надзвичайно складною через руйнування мосту на Попівку з боку російських окупантів.

"Навіть з великого бажання туди, у село Попівка, неможливо доїхати. Тому люди були змушені якось добиратися сюди, а тут вже селищна рада організовувала разом і поліцією та рятувальниками евакуацію. Перевозили через ті залишки мосту, саджали в автобуси і відправляли вже туди, куди хто хотів", - повідомив він.

Попівка залишається відрізаною, це найбільш багатостраждальне село. Воно було під постійними обстрілами, і лише протягом кількох останніх днів там загинули, за деякими даними, щонайменше п’ятеро людей.

"Доля багатьох мешканців села залишається невідомою. Рідні телефонують, але там немає зв’язку", - розповів Олексій Пасюга.