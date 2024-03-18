"Все пограничные области горят". Что сейчас происходит на Сумщине, беспощадно обстреливаемой РФ

Что сейчас происходит на Сумщине

Местное население пытается покинуть эти территории. Волонтеры также организуют эвакуацию брошенных домашних животных из приграничья и ищут для них приюты. Об этом в эфире рассказала Екатерина Андреева, волонтер "Европейского фонда помощи".

"Сейчас все пограничные области горят. Враг пытается стереть все в наших общинах. В последнее время я была на пограничной, в Великописаревской, Белопольской общинах. Я всегда езжу к людям, которые находятся в 5-километровой зоне, у которых огороды уже часто граничат с Россией, с гуманитарной миссией: это продукты питания, средства гигиены, выполняем запросы местного населения. Потому что остающиеся там люди не получают никакой финансовой поддержки. Все, что они имели - это огороды и скот", - рассказала она.

Сейчас местные жилища пытаются эвакуироваться под обстрелами со стороны РФ.

"Сейчас старый дедушка берет свой трактор, цепляет белое знамя и пытается эвакуировать всех людей, которые еще могут выехать. Все это происходит под обстрелами. Дети убегают с родителями под бешеными взрывами, берут на руки хомяков, кошек, собак, дают им тоже шанс на жизнь. Уставшие военные держат наши границы. Отдельная группа людей - это волонтеры, которые на безвозмездной основе под обстрелами спасают людей, животных", - рассказывает Андреева.

Россия бомбит Сумскую область (фото: Суспільне)

В населенных пунктах у границы, откуда эвакуировалась значительная часть населения, остается большое количество заброшенных домашних животных. Зачастую они оказываются в ловушках: на цепи или в помещении. Волонтеры пытаются спасти их и вывезти в более безопасные регионы.

Судьба многих жителей села Поповка Сумской области остается неизвестной

Редактор Великописаревской газеты "Ворскла" рассказал, что эвакуация гражданского населения из приграничных населенных пунктов Великописаревской общины становится чрезвычайно сложной из-за разрушения моста на Поповку со стороны российских оккупантов.

"Даже по большому желанию туда, в село Поповка, невозможно доехать. Поэтому люди были вынуждены как-то добираться сюда, а здесь уже поселковый совет организовывал вместе и полицией и спасателями эвакуацию. Перевозили через остатки моста, сажали в автобусы и отправляли уже туда, куда кто хотел", - сообщил он.

Поповка остается отрезанной, это наиболее многострадальная деревня. Она была под постоянными обстрелами, и только за последние несколько дней там погибли, по некоторым данным, по меньшей мере пять человек.

"Судьба многих жителей села остается неизвестной. Родные звонят по телефону, но там нет связи", - рассказал Алексей Пасюга.