"Все пограничные области горят". Что сейчас происходит на Сумщине, беспощадно обстреливаемой РФ

Приграничные районы Сумской области находятся в сложнейшей ситуации и постоянно страдают от обстрелов со стороны России.
Что именно происходит в приграничных районах, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Громадське радіо".
Местное население пытается покинуть эти территории. Волонтеры также организуют эвакуацию брошенных домашних животных из приграничья и ищут для них приюты. Об этом в эфире рассказала Екатерина Андреева, волонтер "Европейского фонда помощи".
"Сейчас все пограничные области горят. Враг пытается стереть все в наших общинах. В последнее время я была на пограничной, в Великописаревской, Белопольской общинах. Я всегда езжу к людям, которые находятся в 5-километровой зоне, у которых огороды уже часто граничат с Россией, с гуманитарной миссией: это продукты питания, средства гигиены, выполняем запросы местного населения. Потому что остающиеся там люди не получают никакой финансовой поддержки. Все, что они имели - это огороды и скот", - рассказала она.
Сейчас местные жилища пытаются эвакуироваться под обстрелами со стороны РФ.
"Сейчас старый дедушка берет свой трактор, цепляет белое знамя и пытается эвакуировать всех людей, которые еще могут выехать. Все это происходит под обстрелами. Дети убегают с родителями под бешеными взрывами, берут на руки хомяков, кошек, собак, дают им тоже шанс на жизнь. Уставшие военные держат наши границы. Отдельная группа людей - это волонтеры, которые на безвозмездной основе под обстрелами спасают людей, животных", - рассказывает Андреева.
В населенных пунктах у границы, откуда эвакуировалась значительная часть населения, остается большое количество заброшенных домашних животных. Зачастую они оказываются в ловушках: на цепи или в помещении. Волонтеры пытаются спасти их и вывезти в более безопасные регионы.
Редактор Великописаревской газеты "Ворскла" рассказал, что эвакуация гражданского населения из приграничных населенных пунктов Великописаревской общины становится чрезвычайно сложной из-за разрушения моста на Поповку со стороны российских оккупантов.
"Даже по большому желанию туда, в село Поповка, невозможно доехать. Поэтому люди были вынуждены как-то добираться сюда, а здесь уже поселковый совет организовывал вместе и полицией и спасателями эвакуацию. Перевозили через остатки моста, сажали в автобусы и отправляли уже туда, куда кто хотел", - сообщил он.
Поповка остается отрезанной, это наиболее многострадальная деревня. Она была под постоянными обстрелами, и только за последние несколько дней там погибли, по некоторым данным, по меньшей мере пять человек.
"Судьба многих жителей села остается неизвестной. Родные звонят по телефону, но там нет связи", - рассказал Алексей Пасюга.