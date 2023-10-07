Уролог розкритикував народний метод лікування, який популярний серед українців

Як впливає журавлина на перебіг циститу

Запалення сечового міхура, або цистит, виникає через бактеріальні або грибкові інфекції. Збудниками є кишкова паличка, стафіло- і стрептококи, в деяких випадках інфекції, що передаються статевим шляхом. Ця хвороба часто виникає восени, бо переохолодження організму знижує локальний імунітет.

"Журавлина - це революція в лікуванні циститу чи черговий міф? Лікувальні якості журавлини пояснюють високим вмістом у цій ягоді проантоціанідинів - речовин, які, як вважають, перешкоджають прилипанню бактерій до стінки сечового міхура", - пише лікар.

Проантоціанідини також містяться в яблучному та виноградному соках і темному шоколаді, але це інший різновид цих речовин.

"Це дозволяє припустити, що журавлинний сік дійсно може бути ефективним засобом від циститу", - зазначає Гаврилишин.

Що кажуть дослідження

"Звернімось до даних Кокранівського співробітництва: було проведено 7 метааналізів та кілька систематичних оглядів. Головне питання, яке поставало - чи може вживання журавлини захистити від інфекції сечовивідних шляхів або зменшити їх рецидиви. Результати виявились дуже суперечливі", - каже уролог.

Лікар додає, з цього випливає лише один висновок - якщо журавлинний сік й запобігає циститу, то ефект його досить незначний. І це лише за умови регулярного споживання у великих кількостях.

"Його можна застосовувати в якості профілактики, але точно не як основне лікування. Принаймні, шкоди він не нанесе. Дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря, і не забувайте про головний засіб боротьби з циститом - антибіотики", - наголосив лікар.