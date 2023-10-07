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Уролог раскритиковал народный метод лечения, который популярный среди украинцев

Действительно ли клюква полезна при цистите (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При цистите люди часто пьют клюквенный сок, потому что народная медицина утверждает, что напиток имеет лечебный эффект. Но что об этом говорят научные исследования и врачи доказательной медицины?

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Как влияет клюква на цистит

Воспаление мочевого пузыря или цистит возникает из-за бактериальных или грибковых инфекций. Возбудителями являются кишечная палочка, стафило- и стрептококки, в некоторых случаях инфекции, которые передаются половым путем. Эта болезнь часто возникает осенью, потому что переохлаждение организма снижает локальный иммунитет.

"Клюква - это революция в лечении цистита или очередной миф? Лечебные качества клюквы объясняют высоким содержанием в этой ягоде проантоцианидинов - веществ, которые, как полагают, препятствуют прилипанию бактерий к стенке мочевого пузыря", - пишет врач.

Проантоцианидины также содержатся в яблочном и виноградном соках и темном шоколаде, но это другая разновидность этих веществ.

"Это позволяет предположить, что клюквенный сок действительно может быть эффективным средством от цистита", - отмечает Гаврилишин.

Что говорят исследования

"Обратимся к данным Кокрановского сотрудничества: было проведено 7 метаанализов и несколько систематических обзоров. Главный вопрос, который встал - может ли употребление клюквы защитить от инфекций мочевыводящих путей или уменьшить их рецидивы. Результаты оказались очень противоречивые", - говорит уролог.

Врач добавляет, из этого следует лишь один вывод - если клюквенный сок и предотвращает цистит, то эффект его довольно незначительный. И это только при регулярном употреблении в больших количествах.

"Его можно применять в качестве профилактики, но точно не как основное лечение. По крайней мере, вреда он не нанесет. Следуйте рекомендациям своего врача, и не забывайте о главном средстве борьбы с циститом - антибиотиках", - подчеркнул врач.

 

Раньше мы писали о том, можно ли заразиться венерическими болезнями в общественном туалете.

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