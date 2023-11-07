Уролог назвав найпоширенішу хворобу серед чоловіків: Розвивається повільно і може вбити

Онкологія - це дуже коварна хвороба, люди роками можуть не підозрювати про розвиток ракових клітин у певних частинах свого тіла. Проте існує той вид онко, який дійсно складно розпізнати.

Про те, яка хвороба є найпопулярнішою серед чоловіків та повільно вбиває, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Найпоширеніша хвороба серед чоловіків

"Рак простати - одна з найпоширеніших онкологічних хвороб серед чоловіків. Зазвичай хвороба розвивається повільно, не викликає симптомів на початкових стадіях, тож тривалий час людина не знає, що хворіє", - коментує лікар.

Також уролог зауважив, що регулярні медичні огляди та своєчасне виявлення грають важливу роль у боротьбі з цією хворобою.

"На перших стадіях рак простати протікає безсимптомно. Тільки після консультації лікаря і спеціальних аналізів (ПСА-тесту або при необхідності біопсії простати) вдається виявити хворобу", - зауважив Бенедикт.

Кому рекомендовано обстежитись на рак простати:

чоловікам у будь-якому віці за наявності скарг на біль внизу живота чи промежині, наявність проблем із сечовипусканням, кров в сечі, кров у спермі.

чоловікам старше 50 років;

чоловікам 40-45 років, якщо в сім’ї вони вже мають випадки раку передміхурової залози у чоловіків близького ступеня спорідненості.

Уролог назвав найпоширенішу чоловічу хворобу (фото: Freepik)

Як правильно пройти обстеження

Зверніться до свого сімейного лікаря. Він оцінить симптоми та за потреби призначить аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА) і/або направить до уролога.

"За необхідності уролог або сімейний лікар надасть направлення на ультразвукове дослідження простати, ректальне цифрове дослідження, біопсію тощо. Це рання діагностика новоутворень", - пояснив уролог.

Не бійтеся звертатися до лікаря-уролога, навіть якщо вас нічого сильно не бентежить. Краще перевіритись і бути спокійним та здоровим. Гаврилишин закликає бути відповідальними за своє здоров’я та здоров’я свої найрідніших.

