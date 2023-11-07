Уролог назвал самую распространенную болезнь среди мужчин: Развивается медленно и может убить

Онкология - это очень коварная болезнь, люди годами могут не подозревать о развитии раковых клеток в определенных частях своего тела. Однако существует тот вид онко, который действительно сложно распознать.

О том, какая болезнь наиболее популярна среди мужчин и медленно убивает, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Самая распространенная болезнь среди мужчин

"Рак простаты - одна из самых распространенных онкологических болезней среди мужчин. Обычно болезнь развивается медленно, не вызывает симптомов на начальных стадиях, поэтому долгое время человек не знает, что болеет", - комментирует врач.

Также уролог отметил, что регулярные медицинские осмотры и своевременное выявление играют немаловажную роль в борьбе с этой болезнью.

"На первых стадиях рак простаты протекает бессимптомно. Только после консультации врача и специальных анализов (ПСА-теста или при необходимости биопсии простаты) удается обнаружить болезнь", - отметил Бенедикт.

Кому рекомендовано пройти обслдование на рак простаты:

мужчинам в любом возрасте при наличии жалоб на боль внизу живота или промежности, наличие проблем с мочеиспусканием, кровь в моче, кровь в сперме.

мужчинам старше 50 лет;

мужчинам 40-45 лет, если в семье они уже имеются случаи рака предстательной железы у мужчин близкой степени родства.

Уролог назвал самую распространенную мужскую болезнь (фото: Freepik)

Как правильно пройти обследование

Обратитесь к своему семейному врачу. Он оценит симптомы и при необходимости назначит анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) и/или направит к урологу.

"При необходимости уролог или семейный врач предоставит направление на ультразвуковое исследование простаты, ректальное цифровое исследование, биопсию. Это ранняя диагностика новообразований", - пояснил уролог.

Не бойтесь обращаться к врачу-урологу, даже если вас ничего сильно не беспокоит. Лучше провериться и быть спокойным и здоровым. Гаврилишин призывает быть ответственными за свое здоровье и здоровье своих родных.

