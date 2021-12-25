Употребление этого овоща в сыром виде - секрет долгожителей: доказано учеными

Врач назвала овощ, который мы обычно употребляем ограничено, секретом долгожителей. Действительно, учеными доказано, что продукт крайне полезен, но употреблять его нужно именно в сыром виде.
Об этом рассказала доктор из США, Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Речь идет о чесноке, от которого многие отказываются из-за специфического вкуса и запаха.
А самый здоровый способ есть чеснок, по мнению доктора Гарсиа, это есть сырой чеснок.
Чеснок богат аллиином. Когда зубчики чеснока измельчаются, активируется фермент аллииназа, который может превращать аллиин в аллицин.
Аллицин - природный растительный антибиотик широкого спектра действия, обладающий сильным антибактериальным и противовоспалительным действием, а также очевидным ингибирующим и убивающим действием на различные патогенные бактерии.
Аллицин также может снизить кровяное давление, уровень липидов в крови, улучшить кровообращение, предотвратить артериосклероз и очень полезен для здоровья сердечно-сосудистой и цереброваскулярной систем.
Врач говорит, что употребление сырого чеснока замедляет старение человеческого тела.
"Германия - одна из самых долгоживущих стран в мире. Отчет ВОЗ показывает, что средняя продолжительность жизни в Германии составляет 83 года. Практически все в Германии особенно любят есть сырой чеснок. По статистике, годовое потребление чеснока в Германии составляет более 8000 тонн", - пишет доктор Гарсиа.
Немецкие ученые считают, что чеснок тесно связан с долголетием, а употребление сырого чеснока может продлить жизнь.
По мнению экспертов Немецкого научно-исследовательского института, в чесноке содержится более 400 веществ, полезных для здоровья и долголетия. Если вы хотите дожить до 90 лет, чеснок должен быть основной частью вашей еды.
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