Упал по дороге в школу: в Полтаве ребенка затравили из-за коронавируса

В Полтаве ученика 8-го класса затравили из-за "диагноза коронавирус". Об этом рассказала его мать на страничке Родители, Sos в Facebook. По словам женщины, с начала года ребенок ходил в школу в маске и пользовался антисептиками и у него началась на это аллергия. Он учится в гимназии №33.

"Он теряет сознание и задыхается, так как у него аллергия на это. И происходит нехватка кислорода. Он с трудом терпел и переносил все это. В результате в четверг не дошел со школы домой, упал на дороге", - написала женщина.

Мать решила оставить на пару дней ребенка дома, но в понедельник сын снова пошел в школу и начал задыхаться в маске. Его отвели в медпункт и поставили диагноз коронавирус, хотя оснований для этого не было. После этого в школе начали настраивать детей против ее сына.

"Пришел завуч школы, настроил детей против него. Сказал, чтоб все отошли от него, так как он в зоне риска. Мой ребенок вообще испугался. Потом сказала ему дословно: "Уйди уже отсюда", - описывает ситуацию мать.

Вечером температура ребенка была в порядке, но следующим утром его не пустили в школу.

"Директор Кикоть Наталья Витальнвна сказала, что у него недопуск и ссылается на постановление №50. И не хочет ничего слышать про законы. Ее ничего не интересует. И ребенок ушел домой. Как так может директор школы ограничить ребенка в получении знаний? Ребенок пришел домой снова со слезами, говорит что боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани", - резюмировала автор поста.

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