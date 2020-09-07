В Николаеве чиновнице более недели врачи отказывались диагностировать COVID-19

В Николаеве чиновница с коронавирусом больше недели не могла получить помощь врачей (Коллаж РБК-Украина)

Женщина обратилась с подозрением на COVID-19 к врачам, но ее просто отфутболили

В Николаеве врачи более недели отказывались диагностировать коронавирус у чиновницы городского совета и выдавать ей больничный. Она обратилась к медикам на третий день после ухудшения болезни и врач ей заявил, что у нее нет COVID-19.

В первый день болезни у сотрудницы городского совета города Николаева Оксаны Лютовой поднялась температура до 38,3. На второй -37,4. На третий она пошла к врачу, состояние было удовлетворительное. Врач не стала запись делать в карте и выдавать больничный, сообщила пациентке, что у нее нет коронавируса и отправила домой. А вечером у Оксаны снова поднялась температура до 38. Детали чиновница рассказала на своей странице в Facebook.

"На четвертый день 37,3. Заболел мой малой. У него 37,4 (без симптомов). И моя подруга, и ее ребенок (тоже легко). Пятый день - у меня 37,1 максимальная. У малого 37,2. Самочувствие норм. Шестой - я должна была уже выйти на работу, т. к. врач мне не дал больничный. Но я дома. Я позвонила своему врачу: сообщила, что от меня заболели трое. Спросила за тест на корону. Она сказала, что у меня не корона! И вообще у меня нет показаний! Я не приехала из-за границы, не контактировала с подтвержденным коронавирусником. Платных сколько хочу, но не бесплатных! Седьмой, восьмой день - 37,0-36,9. Я дома. Девятый день - О БОГИ! Я только осознала, что не чувствую запахи. В больнице мне опять сказали, что с бесплатным тестом, не все так просто. Я беру направление на платный и делаю тест ПЛР в частной лаборатории", - написала Лютова.

Она добавила, что у подруги поднялась температура до 38, а ей врачи просто сообщили, что по протоколу она должна прийти на повторное обследование через 10 дней. Ее подруге также отказали в тестах и обследовании.

"На восьмой день у нее температура 38 с гаком. Три дня пьет антибиотик. Температура практически не сбивается. В груди жжет. Жаропонижающие не сильно помогают. Тут я еще ее "обрадовала", что не чувствую запахи. Она к врачу. Тот не предлагает ей тест, КТ, рентген. А заявляет, что по протоколу, она должна прийти на обследование через 10 дней! Медсестра на высказывание, что антибиотик не помогает и печет в груди, отвечает: "Мы что тут в дурдоме сидим, я что так должна и написать. Печет в груди?". Она говорит: "Я иду с больницы и плачу...". Что получается, тесты просто-напросто не делаются? А всех заболевших пытаются быстрей отфутболить? Всем заболевшим поют одну и ту же заезженную мантру: "У вас не коронавирус!", - добавила Лютова.

Она обратилась в частную лабораторию, где оплатила 1820 гривен. Через пару дней она получила позитивный результат. И вот после этого, по словам Лютовой, ей стали звонить врачи и предлагать обследование и помощь. Семейный врач даже высказала претензии, что пациентка пошла в частную клинику. Только на 9-й день болезни ей удалось открыть больничный и получить соответствующие назначения.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач объяснил, почему при COVID-19 назначают антибиотики.

А также рассказывали о том, что в Украине разгорелся скандал из-за разговора семейного врача и диспетчера "скорой" и госпитализации пациента с подозрением на коронавирус.