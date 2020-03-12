Укрзализныця попала в громкий скандал из-за ромов: подробности

Укрзализныця попала в скандал из-за ромов (коллаж РБК-Украина)

Укрзализныця разместила на вокзале в Киеве объявления, в которых усмотрели дискриминацию

Укрзализныця оказалась в центре скандала из-за предупредительного объявления на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве о ромах, которые могут ограбить жителей и гостей столицы. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова увидела в этом дискриминацию и распространение языка вражды в отношении представителей ромского национального меньшинства.

У омбудсмена обратилась к УЗ с требованием принять меры по устранению подобных объявлений. Кроме того, указывалась необходимость провести работу среди работников Укрзализныци, чтобы они своевременно реагировали на подобные объявления в будущем.

Речь идет об объявлениях "Вас могут ограбить цыгане", которые были установлены на днях в помещениях Вокзала. В Офисе омбудсмана потребовали убрать такие предупреждения и напомнили, что в соответствии со статьей 68 Конституции Украины обязанностью каждого человека является не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

В сообщении на сайте ведомства подчеркивается, что указанные объявления унижающие человеческое и национальную честь и достоинство представителей ромской национального меньшинства независимо от того, совершали они противоправные действия или нет, а также создают относительно их напряженную, враждебную, оскорбительную и пренебрежительную атмосферу, приводят к дискриминации и стигматизации.

"Между тем реагирование Уполномоченного, направленное на прекращение обнародования указанных объявлений, как таких, которые приводят к разжиганию межнациональной розни, вызвало определенный общественный резонанс, в частности среди посетителей фейсбук-страницы Офиса Омбудсмана", - передали в пресс-службе.

Укрзализныця попала в скандал из-за ромов (Фото: ombudsman.gov.ua)

У Денисовой добавили, что большое беспокойство и возмущение вызывает значительное количество комментариев ксенофобского содержания с призывами к совершению насильственных действий в отношении ромов.

"Призываем к толерантности, гуманности и отстаиванию идеалов мирного сосуществования различных групп общества", - отметили у омбудсмана.

Также Денисова обратилась к правоохранительным органам, призвав принять "надлежащие меры по предупреждению и надлежащему расследованию правонарушений".

Нужно сказать, что в сети подобный инцидент с предупреждающим объявлением о ромах вызвал большое количество обсуждений и споров.

Фото: скрин комментариев facebook.com/office.ombudsman.ua и facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, пару недель назад в Киеве заметили карманников, которые орудуют возле центрального железнодорожного вокзала - ромы ограбили девушку и скрылись под защиту полиции. Как выяснилось, одним из грабителей был Руслан Хорват, который находится в розыске за десятки краж и за то, что летом 2019-го прямо в отделении оторвал плитку с пола и проломил головы четырем полицейским.