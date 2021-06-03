В университете Ужгорода - скандал: экзамены по медицине сдавали совсем не студенты

Как выяснили правоохранительные органы, студенты заплатили людям, чтобы те вклеили свое фото в их паспорт и вместо них сдали экзамен для медиков, а именно "КРОК".

Это серия экзаменов, которую проводит Центр тестирования при Минздраве Украины. Он является обязательным для всех поступающих медиков. Такая афера вскрылась во время обычной проверки по противодействию нелегальной миграции.

Как известно, в университете учится много иностранцев, поэтому полиция решила проверить, все ли в порядке с их документами, вместо этого наткнулись на фальсификации в документах украинских студентов.

Сейчас полиции предстоит выяснить, замешаны ли в этом обмане преподаватели.