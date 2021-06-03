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В університеті Ужгорода - скандал: іспити з медицини складали зовсім не студенти

Автор: Людмила Жукова

В Ужгородському національному університеті вибухнув скандал. Як виявилося, у вузі замість студентів-медиків складали іспити інші люди. Йдеться про 20 молодих людей за даними поліції.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як з'ясували правоохоронні органи, студенти заплатили людям, щоб ті вклеїли своє фото в їх паспорт і замість них склали іспит для медиків, а саме "КРОК".

Це серія іспитів, яку проводить Центр тестування при МОЗ України. Він є обов'язковим для всіх вступників медиків. Така афера розкрилася під час звичайної перевірки з протидії нелегальній міграції.

Як відомо, в університеті навчається багато іноземців, тому поліція вирішила перевірити, чи все в порядку з їх документами, замість цього натрапили на фальсифікації в документах українських студентів.

Зараз поліції належить з'ясувати, чи замішані в цьому обмані викладачі.

Як ми раніше повідомляли, в Раді готують закон для збільшення числа іноземних студентів.

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