В університеті Ужгорода - скандал: іспити з медицини складали зовсім не студенти

Як з'ясували правоохоронні органи, студенти заплатили людям, щоб ті вклеїли своє фото в їх паспорт і замість них склали іспит для медиків, а саме "КРОК".

Це серія іспитів, яку проводить Центр тестування при МОЗ України. Він є обов'язковим для всіх вступників медиків. Така афера розкрилася під час звичайної перевірки з протидії нелегальній міграції.

Як відомо, в університеті навчається багато іноземців, тому поліція вирішила перевірити, чи все в порядку з їх документами, замість цього натрапили на фальсифікації в документах українських студентів.

Зараз поліції належить з'ясувати, чи замішані в цьому обмані викладачі.