В университете Днепра педагог спровоцировал языковой скандал и назвал Украину "руиной"

В Днепре в вузе педагог наотрез отказался преподавать на государственном языке, а на соответствующую просьбу студентов посоветовал писать на него жалобу. Кроме того, профессор Национального технического университета "Днепровская политехника" назвал Украину "руиной".

Об инциденте рассказал отец студентки, которая просила педагога перейти на украинский язык, а в ответ на отказ обратилась к ректору с жалобой. Об этом сообщается в Facebook-группе "Батьки SOS".

Также он опубликовал аудиозапись разговора девушки с профессором кафедры философии Валерием Евгеньевичем Громовым, который преподает предмет "Ценностные компетенции специалиста", в аудитории во время лекции.

После слов студентки о том, что по закону преподавать нужно на украинском языке, педагог все равно отказался это делать, рекомендовал жаловаться, а затем заявил: "Два языка - одна нация, один язык - руины, а не Украина".

"После этих слов моя дочь встала и вышла из аудитории. Расспросила у других студентов, как выяснилось, это не первая такая ситуация. (Но жалоб никто не писал, все замяли). Дочь не промолчала и написала жалобу на ректора. На следующий день на пару пришла комиссия и начали разбирать эту ситуацию", - говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые студенты заступились за профессора и выступили в поддержку русского языка на лекциях, а вот "в поддержку украинского языка кроме дочери, выступил только ее одногруппник. Все остальные промолчали".

Комиссия пообещала принять решение в течение 3 дней, однако его до сих пор нет, хотя прошел уже месяц. Профессора Громова отстранили от преподавания.

"Прошу огласки, ведь преподавателю может все сойти с рук! Требуем увольнения!" - подчеркивает отец студентки.

Видео: Преподаватель "Днепровской политехники" отказался преподавать на украинском языке

Ранее сообщалось, что в Одессе учительница устроила ребенку травлю за украинский язык, и после скандала ее уволили.

Напомним, что стало известно, каких чиновников обяжут сдать экзамен по украинскому языку.