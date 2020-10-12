Травля ребенка за украинский язык в Одессе: скандал получил продолжение

В Одессе учитель затравила ученицу из-за украинского языка (Коллаж РБК-Украина)

Скандал в гимназии Одессы из-за украинского языка начал набирать обороты

В гимназии Одессы учительница рисования затравила ребенка из-за того, что он говорит на украинском языке. Педагог позволила себе при всех отругать девочку за то, что та отвечала ей на украинском языке. Запись травли и унижений родители разместили в социальных сетях.

Скандал начал быстро набирать обороты и на ситуацию буквально через несколько часов отреагировали в Департаменте образования и науки Одесского городского совета.

"По поводу ситуации в гимназии №4. Как человек: не просто удивлена. Как мама и женщина представляю себе эмоции ученицы и хочу выразить свою поддержку: у тебя прекрасный язык, ребенок…развивай его и дальше. Как чиновник: Поведение учителя, по моему мнению, безусловно несовместимо с деятельностью в учебном заведении", - написала директор департамента Елена Буйневич на своей странице в Facebook.

Она добавила, что директор гимназии уже принял решение об увольнении педагога, который позволил себе издевательство над ребенком.

"Директором принято решение об увольнении по ст. 41, п.3 "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы". Сейчас ожидается издание соответствующего приказа. С обращением в компетентные органы. Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку. А нам, учителям, хочу пожелать не закрывать сердце от чувств воспитанников. Такой тон, давление и содержание сказанного навсегда лишают детского доверия и любви", - резюмировала чиновница.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Одессой учитель годами доводил школьника, который порезал себе горло.

А также рассказывали о том, что под Ровно две учительницы подрались на глазах у первоклассников.