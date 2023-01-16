В університетах України запроваджують нові штрафи: за що можуть покарати викладачів

В українських вищих навчальних закладах запроваджують нові штрафи. Відповідні укази щодо контролю за виконанням вимог норм Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" вже почали з'являтися в університетах.
Один із таких документів опублікували "Українські новини".
Документ було видано ще 26 грудня 2022 року, у зв'язку з набранням чинності 16 липня 2022 року окремими нормами мовного закону. Відповідно до цих норм запроваджуються нові норми Кодексу України про адміністративні порушення.
Керівники факультетів, інститутів та деканатів мають ознайомитись з рекомендаціями мовного омбудсмена. Вони стосуються обов'язкового застосування державної мови у діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форм власності.
Відділи кадрів повинні контролювати наявність документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою під час прийому на роботу.
У рекомендаціях мовного омбудсмена зазначається, що за невикористання української мови викладачів штрафуватимуть. Суми штрафів:
До речі, ми писали про те, кому можуть виписати штраф за використання генератора.
А ще розповідали про те, за які порушення правил дорожнього руху найбільші штрафи.