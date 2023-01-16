В университетах Украины вводят новые штрафы: за что могут наказать преподавателей

В украинских высших учебных заведениях вводят новые штрафы. Соответствующие указы о контроле за выполнением требований норм Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" уже начали появляться в университетах.

Один из таких документов опубликовали " Українські новини ".

Документ был выдан еще 26 декабря 2022 года, в связи со вступлением в силу 16 июля 2022 года отдельных норм языкового закона. В соответствии с этими нормами, вводятся новые нормы Кодекса Украины об административных нарушениях.

Руководители факультетов, институтов и деканатов должны ознакомиться с рекомендациями языкового омбудсмена. Они касаются обязательного применения государственного языка в деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности.

Также указывается, что руководители в высших учебных заведениях должны систематически осуществлять контроль за выполнением требований закона и в случае выявления немедленно принимать меры по устранению.

Отделы кадров должны контролировать наличие документа, который удостоверяет уровень владения государственным языком при приеме на работу.

В рекомендациях языкового омбудсмена указывается, что за неиспользование украинского языка преподавателей будут штрафовать. Суммы штрафов: