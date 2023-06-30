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Університет культури очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України 2023

Університет культури – лідер рейтингу мистецьких вишів (фото: instagram @knu_kim)
Автор: Ілона Свиридова

В Україні представили мистецькі виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року. Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідируючу позицію - перше місце в ТОП-10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України.

Про це йдеться на сайті "Освіта.ua".

Університет культури посідає перше місце в рейтингу вже три роки поспіль (2020, 2021, 2023 рр.).

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Київський національний університет культури і мистецтв навчає молодь за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.

Також Михайло Поплавський проголосив 2023 рік - роком інновацій КНУКіМ, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу - "Університет у смартфоні", створення відеолекторію, автоматизація університету культури через СRM-систему, запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти, створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO "ПоплавОК" і лабораторії Motion Design.

"Найголовніше сьогодні – зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь", – зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.

Раніше ми писали, що Михайло Поплавський виклав фільм про університет майбутнього, змодельований штучним інтелектом.

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освіта в УкраїніМихаил Поплавский