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Университет культуры возглавил рейтинг лучших художественных заведений высшего образования Украины 2023

Университет культуры – лидер рейтинга вузов (фото: instagram @knu_kim)
Автор: Илона Свиридова

В Украине представили вузы, занявшие самые высокие места в консолидированном рейтинге заведений высшего образования Украины 2023 года. Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию – первое место в ТОП-10 лучших заведений высшего образования в сфере культуры и искусств Украины.

Об этом говорится на сайте "Освіта.ua".

Университет культуры занимает первое место в рейтинге уже три года подряд (2020, 2021, 2023).

Лучшие заведения высшего образования Украины в сфере культуры и искусств Украины

Киевский национальный университет культуры и искусств обучает молодежь по новейшим образовательным программам, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, которое проходит в инновационных лабораториях, оснащенных высокотехнологичными мультимедиа, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, преподают на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, кино и телевидения, хореографического искусства, дизайна и рекламы, ивент-менеджмента и шоу-бизнеса, театра, кино и эстрады, музыкального искусства.

Также Михаил Поплавский провозгласил 2023 год - годом инноваций КНУКиМ, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание видеолектория, автоматизация университета культуры через СRM-систему, запуск МЕТАвселенной и VR-образования, создание лаборатории с дополненной реальностью и искусственным интеллектом, открытие высокотехнологичного съемочного павильона SPACE-STUDIO "ПоплавОК" и лаборатории Motion Design.

"Самое главное сегодня – сохранить интеллектуальный потенциал страны! Обеспечивать качественное образование и условия для личностного и профессионального развития каждого студента. Мы объединяем в университете культуры самую прогрессивную и талантливую молодежь", – отмечает ректор КНУКиМ Михаил Поплавский.

Ранее мы писали, что Михаил Поплавский изложил фильм об университете будущего, смоделированный искусственным интеллектом.

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освіта в УкраїніМихаил Поплавский