Дерматолог пояснила, як мити волосся залежно від типу, щоб воно довго було чистим

Частота миття голови залежить від таких факторів, як жирність, тип волосся, рівень активності та вік. Тому не існує універсальної поради щодо миття, все залежить від типу волосся.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку лондонського дерматолога Амни Адель.
За словами експерта, частота миття волосся залежить від типу шкіри голови та типу волосся. Якщо у вас жирне волосся, яке лущиться, ви використовуєте багато засобів по догляду за волоссям, тренуєтеся щодня, тоді вам слід мити волосся кожен день
Але якщо у вас текстуроване та сухе волосся, то слід мити голову лише кожні кілька днів.
"Найважливішим моментом є те, що миття волосся є різним для кожної окремої людини, і те, що найкраща подруга миє голову раз на тиждень, не означає, що ви також повинні так робити", - розповіла експерт.
Рекомендації для дітей розрізняються залежно від віку. Щодня або через день варто мити дітям віком від 12 років або на початку статевого дозрівання, з жирним або прямим волоссям.
Діти 8-11 років повинні мити волосся 1-2 рази на тиждень.
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