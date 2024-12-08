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Дерматолог объяснила, как мыть волосы в зависимости от типа, чтобы они долго были чистыми

Как часто нужно мыть волосы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Частота мытья головы зависит от таких факторов, как жирность, тип волос, уровень активности и возраст. Поэтому не существует универсального совета по мойке, все зависит от типа волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу лондонского дерматолога Амны Адель.

Как мыть волосы

По словам эксперта, частота мытья волос зависит от типа кожи головы и типа волос. Если у вас жирные волосы, которые шелушатся, вы используете много средств по уходу за волосами, тренируетесь ежедневно, тогда вам следует мыть волосы каждый день

Но если у вас текстурированные и сухие волосы, то следует мыть голову каждые несколько дней.

"Важнейшим моментом является то, что мытье волос разное для каждого отдельного человека, и то, что лучшая подруга моет голову раз в неделю, не значит, что вы также должны так делать", - рассказала эксперт.

Рекомендации для детей различаются в зависимости от возраста. Каждый день или через день следует мыть детям в возрасте от 12 лет или в начале полового созревания, с жирными или прямыми волосами.

Дети 8-11 лет должны мыть волосы 1-2 раза в неделю.

Как выбрать шампунь

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