Дерматолог объяснила, как мыть волосы в зависимости от типа, чтобы они долго были чистыми

Как мыть волосы

По словам эксперта, частота мытья волос зависит от типа кожи головы и типа волос. Если у вас жирные волосы, которые шелушатся, вы используете много средств по уходу за волосами, тренируетесь ежедневно, тогда вам следует мыть волосы каждый день

Но если у вас текстурированные и сухие волосы, то следует мыть голову каждые несколько дней.

"Важнейшим моментом является то, что мытье волос разное для каждого отдельного человека, и то, что лучшая подруга моет голову раз в неделю, не значит, что вы также должны так делать", - рассказала эксперт.

Рекомендации для детей различаются в зависимости от возраста. Каждый день или через день следует мыть детям в возрасте от 12 лет или в начале полового созревания, с жирными или прямыми волосами.

Дети 8-11 лет должны мыть волосы 1-2 раза в неделю.

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