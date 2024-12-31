Уникайте їх: 4 помилки при ходьбі, які завдають шкоди здоров'ю

Ходьба є доступним і ефективним способом, щоб привести тіло у форму. Це досить проста вправа, але варто уникати помилок, які можуть лише зашкодити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Тренер Кара Дораціо розповіла, що по
Короткі кроки - це не природня ходьба, а також це заважає залучити належним чином сідничні м’язи.
Це дуже поширена звичка, через яку вага людини працює проти неї. Замість того, щоб відкидатися назад, лікар радить трохи нахилитися вперед: потрібно трохи "падати" корпусом у напрямку руху, не даючи собі це зробити, вчасно виносячи перед собою ногу.
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