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Уникайте їх: 4 помилки при ходьбі, які завдають шкоди здоров'ю

Яких помилок уникати при ходьбі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ходьба є доступним і ефективним способом, щоб привести тіло у форму. Це досить проста вправа, але варто уникати помилок, які можуть лише зашкодити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Тренер Кара Дораціо розповіла, що по

Короткі кроки - це не природня ходьба, а також це заважає залучити належним чином сідничні м’язи.

Відкидатися назад

Це дуже поширена звичка, через яку вага людини працює проти неї. Замість того, щоб відкидатися назад, лікар радить трохи нахилитися вперед: потрібно трохи "падати" корпусом у напрямку руху, не даючи собі це зробити, вчасно виносячи перед собою ногу.

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