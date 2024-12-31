Избегайте их: 4 ошибки при ходьбе, которые наносят вред здоровью

Тренер Кара Дорацио рассказала, что

Короткие шаги - это не естественная ходьба, а также это мешает задействовать должным образом ягодичные мышцы.

Откидываться назад

Это очень распространенная привычка, из-за которой вес человека работает против него. Вместо того, чтобы откидываться назад, врач советует немного наклониться вперед: нужно немного "падать" корпусом в направлении движения, не давая себе это сделать, вовремя вынося перед собой ногу.