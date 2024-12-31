Избегайте их: 4 ошибки при ходьбе, которые наносят вред здоровью

Ходьба является доступным и эффективным способом привести тело в форму. Это достаточно простое упражнение, но стоит избегать ошибок, которые могут только навредить.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!
Тренер Кара Дорацио рассказала, что
Короткие шаги - это не естественная ходьба, а также это мешает задействовать должным образом ягодичные мышцы.
Это очень распространенная привычка, из-за которой вес человека работает против него. Вместо того, чтобы откидываться назад, врач советует немного наклониться вперед: нужно немного "падать" корпусом в направлении движения, не давая себе это сделать, вовремя вынося перед собой ногу.
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