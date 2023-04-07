Уникайте цих продуктів: що категорично не можна їсти на сніданок

Що не можна їсти

Експерт каже, що зранку категорично не можна їсти:

Кава з бутербродом;

Вівсянку з фруктами;

Круасани, печиво та торт.

Важливо, що сніданок - основний прийом їжі, від якого буде залежати харчова поведінка протягом всього дня. Якщо поснідати лише вуглеводами, то буде хотітись більше солодкого і збільшується ймовірність частих перекусів та переїдань.

"Тому при схудненні - щодня має бути збалансований білково-жировий сніданок з овочами, який забезпечить вам тривалу ситість, і буде профілактувати переїдання солодким", - йдеться у повідомленні.

Складові правильного сніданку

Найкраще зранку надати перевагу таким продуктам:

Каші (гречана, вівсяна, кукурудзяна, пшенична та інші) - вони містять клітковину, яка знижує рівень холестерину, а ще вони запускають роботу травної системи, наповнюють організм вітамінами, білками і залізом;

домашня гранола - її вміст можна проконтролювати;

яйця - ці продукти у вареному, смаженому або тушкованому вигляді насичують організм корисними білками й дарують відчуття ситості.

Додамо, що випити на сніданок ковток вина - не найкраща ідея. Алкоголь категорично не можна пити натщесерце, інакше його токсичний вплив на організм посилиться, а рівень глюкози в крові різко впаде. Крім того, алкоголь викликає почуття голоду, через що ви можете переїсти за сніданком.