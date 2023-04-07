Уникайте цих продуктів: що категорично не можна їсти на сніданок

Перший прийом їжі вважається найважливішим за день. Від сніданку залежить наше самопочуття протягом дня. Важливо пам'ятати, що не всі продукти корисні вранці на порожній шлунок.
Про це повідомила нутриціолог Марина Тимощук в Instagram.
Експерт каже, що зранку категорично не можна їсти:
Важливо, що сніданок - основний прийом їжі, від якого буде залежати харчова поведінка протягом всього дня. Якщо поснідати лише вуглеводами, то буде хотітись більше солодкого і збільшується ймовірність частих перекусів та переїдань.
"Тому при схудненні - щодня має бути збалансований білково-жировий сніданок з овочами, який забезпечить вам тривалу ситість, і буде профілактувати переїдання солодким", - йдеться у повідомленні.
Найкраще зранку надати перевагу таким продуктам:
Додамо, що випити на сніданок ковток вина - не найкраща ідея. Алкоголь категорично не можна пити натщесерце, інакше його токсичний вплив на організм посилиться, а рівень глюкози в крові різко впаде. Крім того, алкоголь викликає почуття голоду, через що ви можете переїсти за сніданком.
Раніше ми називали помилки, які люди найчастіше допускають під час сніданку.
Також ми писали, як навчитися менше їсти та позбутися від переїдання.