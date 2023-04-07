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Избегайте этих продуктов: что категорически нельзя есть на завтрак

Что нельзя есть на завтрак (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Первый прием пищи считается самым важным за день. От завтрака зависит наше самочувствие в течение дня. Важно помнить, что не все продукты полезны утром на пустой желудок.

Об этом сообщила нутрициолог Марина Тимощук в Instagram.

Что нельзя есть

Эксперт говорит, что с утра категорически нельзя есть:

  • Кофе с бутербродом;
  • Овсянку с фруктами;
  • Круассаны, печенье и торт.

Важно, что завтрак - основной прием пищи, от которого будет зависеть пищевое поведение в течение всего дня. Если позавтракать только углеводами, то будет хотеться более сладкого и увеличивается вероятность частых перекусов и перееданий.

"Поэтому при похудении - ежедневно должен быть сбалансированный белково-жировой завтрак с овощами, который обеспечит вам длительную сытость, и будет профилактировать переедание сладким", - говорится в сообщении.

Составляющие правильного завтрака

Лучше утром отдать предпочтение следующим продуктам:

  • Каши (гречневая, овсяная, кукурузная, пшеничная и другие) - они содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина, а еще они запускают работу пищеварительной системы, наполняют организм витаминами, белками и железом;
  • домашняя гранола - ее содержимое можно проконтролировать;
  • яйца - эти продукты в вареном, жареном или тушеном виде насыщают организм полезными белками и дарят ощущение сытости.

Добавим, что выпить на завтрак глоток вина - не самая лучшая идея. Алкоголь категорически нельзя пить натощак, иначе его токсическое воздействие на организм усилится, а уровень глюкозы в крови резко упадет. Кроме того, алкоголь вызывает чувство голода, из-за чего вы можете переесть за завтраком.

Раньше мы называли ошибки, которые люди чаще всего допускают во время завтрака.

Также мы писали, как научиться меньше есть и избавиться от переедания.

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