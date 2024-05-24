Уникайте цих помилок з продуктами при відпочинку на природі, щоб не отруїтися

Пік частих харчових отруєнь припадає на літні місяці, особливо на липень і серпень.

Зв’язок між теплою погодою та проблемами з їжею виникає тому, що мікроби люблять тепле місце, щоб оселитися та розмножуватися.

Науковець з харчових продуктів Браян Куок Ле розповів, що з підвищенням температури швидкість росту мікроорганізмів прискорюється.

Експерти назвали одні з найбільших потенційних небезпек під час заходів просто неба.

Недостатня термічна обробка м’яса

Такі бактерії, як сальмонела, які спричиняють найбільші проблеми харчового походження, як правило, пов’язані з сирим м’ясом і птицею. Найкращий спосіб запобігти захворюванню - переконатися, що все ваше м’ясо нагріте до потрібної температури.

Коли ви готуєте на грилі, тримайте поруч термометр. Колір і текстура не є надійними показниками безпеки або готовності харчових продуктів. М’ясо має бути приготовлене до належної внутрішньої температури та перевірено за допомогою харчового термометра.

Коли м’ясо приготується, не кладіть його назад на тарілку, де ще є сік із сирого м’яса.

Зберігання їжі при кімнатній температурі

Їжа на природі повинна зберігатися з великою кількістю льоду та належним ізольованим місцем, як-от холодильники.

Хорошим правилом є залишати їжу при кімнатній температурі не більше ніж на дві години. Бактерії можуть розмножуватись при кімнатній температурі кожні 15-20 хвилин.

Салати

Салати, що містять яйця викликають занепокоєння, оскільки вони можуть бути заражені бактеріями Salmonella та спричинити серйозні захворювання.

Бактерії, у першу чергу, починають розмножуватися на яйцях, картоплі і макаронах.

Якщо ви приготували салати, до складу яких входять ці інгредієнти, до самої подачі на стіл, тримайте їх у холодильнику або термосумці. Якщо салат простоїть під сонцем хоча б годину, він швидко зіпсується.

Правильно зберігайте фрукти

Свіжі фрукти з товстою шкіркою, такі як кавуни, дині або яблука, будучи цілими, кілька днів можуть добре зберігатися при кімнатній температури.

Додамо, що приправи та соуси достатньо тримати у закритих упаковках і після використання знову закривати кришку.