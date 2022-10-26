Уникайте цих помилок! 7 "смертних гріхів", які ми робимо у супермаркеті

Щоб їх уникнути, фахівці рекомендують робити покупки, дотримуючись низки правил.

Помилка 1: покупки у неправильному порядку

Цей недогляд при походах до супермаркетів може призвести до того, що після покупок, прийшовши додому, з'ясується, що у вас упаковка супу-мороженого або тепле м'ясо. А це загрожує проблемами зі здоров'ям після вживання. Щоб цього не допускати, купуйте в наступному порядку:

продукти, що не псуються

охолоджені продукти

заморожені продукти

делікатеси.

Помилка 2: покупки без списку

Похід у магазин без планування покупок - програш подвійно. Так, можна принести додому купу продуктів, які вам насправді не потрібні, і ймовірно витрати будуть більшими, ніж ви очікували.

Тому важливо завжди складати основний список речей, які купуєте щоразу (яйця, молоко, кава та інше), а потім до нього додавати неосновні предмети для цього конкретного походу до маркету.

Помилка 3: покупки на голодний шлунок

Існує ряд наукових досліджень, які підтверджують - у стані голоду чи спраги люди затоварюються значно більше. Так, виявилося, що зголоднілі покупці в продуктових магазинах, як правило, купували калорійнішу їжу, ніж ситі візитери супермаркетів.

Помилка 4: купівля непродовольчих товарів у супермаркеті

У більшості супермаркетів продаються засоби для чищення, шкільне приладдя, моторне мастило, вітальні листівки та всілякі інші непродовольчі товари. Ймовірно, ви вже звернули увагу, що ціни на ці продукти у продуктовому магазині зазвичай завищені? Якщо ні, можете перевірити самі. І порівняти їхню вартість у великих магазинах або в інтернет-маркетах.

Помилка 5: покупки не у той час чи не в той день

У продуктових магазинах, як правило, буває менше покупців у будні вечори близько 19:00-20:00 та вранці протягом тижня - саме в той час, коли більшість на роботі.

Фахівці радять, по можливості, робити об'ємні покупки у вихідні раніше.

Помилка 6: піддаватися психологічній маніпуляції магазину

Продуктові магазини сумно відомі тим, що маніпулюють покупцями, застосовуючи деякі хитрощі. Ось лише деякі з таких закулісних методів:

ефект лабіринту, коли супермаркет легко увійти, але не просто вийти. І чим довше покупець залишається в магазині, тим збільшується ймовірність того, що більше витратить

бакалійники часом використовують ретельне освітлення та постійне розпилення води, щоб продукти виглядали якомога привабливішими. Але це не робить товар смачнішим, а просто робить його блискучим на вигляд, і дозволяє швидше псуватися

секція найпопулярніших товарів - наприклад молочна - розташована максимально далеко від входу. Це означає, що швидкий похід за молоком закінчиться думками на кшталт "О, мені ще потрібен цей віск для підлоги та цей ящик з кормом для рибок!"

величезний розмір кошика для покупок спонукає відвідувачів купувати більше, заповнюючи безмежні простори візка

магазини зазвичай розміщують дорогі товари на рівні очей, щоб люди з більшою ймовірністю їх купили, тому не зайвим буде ґрунтовно оглянути полиці.

Помилка 7: "надихаючі" покупки продуктів

Деякі товари спонукають відвідувачів магазину обов'язково взяти їх, щоб почати нову дієту. Але перед покупкою резонно задуматися про ящик для продуктів у вашому холодильнику - скільки овочів ось-ось уже час буде викидати?

Так, наприклад, можна почуватися дуже оптимістично, купуючи черговий качан капусти та уявляти, як ви станете щоранку смакувати салатом на сніданок. Якщо ж це не відбуватиметься, качан просто полежить якийсь час, і згниватиме... Тому експерти закликають перестати витрачати гроші на "купівлю" ідеалізованої версії самих себе, і прийняти власні звички в їжі, якими вони є.