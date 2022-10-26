Избегайте этих ошибок! 7 "смертных грехов", которые мы делаем в супермаркете

Чтобы их избежать, специалисты рекомендуют делать покупки, придерживаясь ряда правил.

Ошибка 1: покупки в неправильном порядке

Это упущение при походах в супермаркеты может привести к тому, что после шопинга, придя домой, выяснится, что у вас упаковка супа-мороженого или теплое мясо. Что чревато проблемами со здоровьем после употребления. Чтобы этого не допускать, совершайте покупки в следующем порядке:

непортящиеся продукты

охлажденные продукты

замороженные продукты

деликатесы.

Ошибка 2: покупки без составленного списка

Поход в магазин без планирования покупок - проигрыш вдвойне. Так, можно принести домой кучу продуктов, которые вам на самом деле не нужны, и вероятно траты будут больше, чем вы ожидали.

Поэтому важно всегда составлять основной список вещей, которые покупаете каждый раз (яйца, молоко, кофе и прочее), а затем к нему добавлять неосновные предметы для этого конкретного похода в маркет.

Ошибка 3: покупки на голодный желудок

Существует ряд научных исследований, которые подтверждают - в состоянии голода или жажды люди затовариваются значительно больше. Так, оказалось, что проголодавшиеся покупатели в продуктовых магазинах, как правило, покупали более калорийную пищу, чем сытые визитеры супермаркетов.

Ошибка 4: покупка непродовольственных товаров в супермаркете

В большинстве супермаркетов продаются чистящие средства, школьные принадлежности, моторное масло, поздравительные открытки и всевозможные другие непродовольственные товары. Вероятно, вы уже обратили внимание, что цены на эти продукты в продуктовом магазине обычно завышены? Если нет, то можете проверить сами. И сравнить их стоимость в крупных магазинах или в интернет-маркетах.

Ошибка 5: покупки не в то время или не в тот день

В продуктовых магазинах, как правило, бывает меньше покупателей в будние вечера около 19:00-20:00 и утром в течение недели - именно в то время, когда большинство на работе.

Специалисты советуют, по возможности, делать объемные покупки в выходные пораньше.

Ошибка 6: поддаваться на психологическую манипуляцию магазина

Продуктовые магазины печально известны тем, что манипулируют покупателями, применяя некоторые хитрые уловки. Вот лишь некоторые из таких закулисных методов:

эффект лабиринта, когда в супермаркет легко войти, но трудно выйти. И чем дольше покупатель остается в магазине, тем увеличивается вероятность того, что потратит больше

бакалейщики порой используют тщательное освещение и постоянное распыление воды, чтобы продукты выглядели как можно более привлекательными. Но это не делает товар вкуснее, а просто делает его блестящим на вид, и позволяет быстрее портиться

секция популярных товаров - к примеру молочная - расположена максимально далеко от входа. Это значит, что быстрый поход за молоком закончится мыслями в духе "о, мне еще нужен этот воск для пола и этот ящик с кормом для рыбок!"

огромный размер корзины для покупок побуждает посетителей покупать больше, заполняя безграничные просторы тележки

магазины обычно размещают дорогие товары на уровне глаз, чтобы люди с большей вероятностью их купили, поэтому не лишним будет основательно осмотреть полки.

Ошибка 7: "вдохновляющие" покупки продуктов

Некоторые товары побуждают посетителей магазина обязательно взять их, чтобы непременно начать новую диету. Но перед покупкой резонно задуматься о ящике для продуктов в вашем холодильнике - сколько овощей вот-вот уже пора будет выбрасывать?

Так, например, можно чувствовать себя весьма оптимистично, покупая очередной качан капусты и представлять, как вы станете каждое утро смаковать салатом на завтрак. Если же это не будет происходить, качан просто полежит какое-то время, и станет гнить... Поэтому эксперты призывают перестать тратить деньги на "покупку" идеализированной версии самих себя, и принять собственные привычки в еде, какими они есть.