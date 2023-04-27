Уникайте цих ліків при головному болі та мігрені: невролог зробила важливе попередження

Номігрен

А також інші алкалоїди ріжків – ніцерголін, ергомар, мігранал. Це малоефективні та потенційно токсичні препарати, які поступаються триптатанам.

Номігрен вперше був використаний для лікування мігрені ще 1925 року. Такі препарати були довгий час єдиними для лікування мігрені. Ще ці ліки є тератогенними - вони викликають вади у майбутнього малюка.

Крім того, при прийомі можуть бути побічні дії – від нудоти, слабкості та запаморочення до галюцинацій та порушень кровообігу.

Анальгін

Діюча речовина – метамізол натрію. До цієї групи входять також: пенталгін, темпалгін, ренальган, андипал, седалгін, кофальгін.

Ці препарати теж варто уникати, оскільки вони можуть спричинити серйозне або смертельне ураження крові, яке називається агранулоцитозом. Це захворювання, у якому знижується здатність організму виробляти лейкоцити боротьби з інфекцією.

Анальгін заборонений у США та більшості країн Західної Європи.

Опіоїди та барбітурати

До цієї групи входять: трамадол, долоніка, налфубін, фенобарбітал, пенталгін. Обидві групи небезпечні для здоров'я та пов'язані з такими проявами: