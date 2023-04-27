Избегайте этих лекарств при головной боли и мигрени: невролог сделала важное предупреждение

Номигрен

А также другие алкалоиды рожков - ницерголин, эргомар, мигранал. Это малоэффективные и потенциально токсичные препараты, которые уступают триптатанам.

Номигрен впервые был использован для лечения мигрени еще в 1925 году. Такие препараты были долгое время единственными для лечения мигрени. Еще это лекарства является тератогенным - оно вызывает отклонения у будущего малыша.

Кроме того, при приеме могут быть побочные действия - от тошноты, слабости и головокружения до галлюцинаций и нарушений кровообращения.

Анальгин

Действующее вещество - метамизол натрия. В эту группу входят также: пенталгин, темпалгин, ренальган, андипал, седалгин, кофальгин.

Эти препараты тоже стоит избегать, так как они могут вызвать серьезное или смертельное поражение крови, которое называется агранулоцитозом. Это заболевание, при котором снижается способность организма вырабатывать лейкоциты для борьбы с инфекцией.

Анальгин запрещен в США и в большинстве стран Западной Европы.

Апиоиды и барбитураты

В эту группу входят: трамадол, долоника, налфубин, фенобарбитал, пенталгин. Обе группы опасны для здоровья и связаны с такими проявлениями: