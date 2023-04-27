Избегайте этих лекарств при головной боли и мигрени: невролог сделала важное предупреждение

Мигрень - частое явление при переменах погоды и магнитных бурях. А порой и обычная головная боль может вызвать сильный дискомфорт. Поэтому люди стараются выпить обезболивающее сразу, как только боль в голове начинает нарастать.
Какие лекарства не стоит пить при головной боли и мигренях, рассказала врач-невролог и психотерапевт Анна Чередниченко на своей странице в Instagram.
А также другие алкалоиды рожков - ницерголин, эргомар, мигранал. Это малоэффективные и потенциально токсичные препараты, которые уступают триптатанам.
Номигрен впервые был использован для лечения мигрени еще в 1925 году. Такие препараты были долгое время единственными для лечения мигрени. Еще это лекарства является тератогенным - оно вызывает отклонения у будущего малыша.
Кроме того, при приеме могут быть побочные действия - от тошноты, слабости и головокружения до галлюцинаций и нарушений кровообращения.
Действующее вещество - метамизол натрия. В эту группу входят также: пенталгин, темпалгин, ренальган, андипал, седалгин, кофальгин.
Эти препараты тоже стоит избегать, так как они могут вызвать серьезное или смертельное поражение крови, которое называется агранулоцитозом. Это заболевание, при котором снижается способность организма вырабатывать лейкоциты для борьбы с инфекцией.
Анальгин запрещен в США и в большинстве стран Западной Европы.
В эту группу входят: трамадол, долоника, налфубин, фенобарбитал, пенталгин. Обе группы опасны для здоровья и связаны с такими проявлениями:
Кстати, ранее мы писали о том, какие популярные успокоительные препараты на самом деле не работают.
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