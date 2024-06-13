Уникайте цих 7 трендів інтер'єру, якщо не хочете клопоту з прибиранням

Акрилові стільці та столики

Прозорі меблі з акрилу, такі як журнальні столики та тумбочки, досить легко додати в невеликі приміщення, тому що вони не захаращують кімнату візуально. Однак цей матеріал може бути гарним лише тоді, коли за ним правильно доглядають.

Певні засоби для чищення, зокрема ті, що містять аміак, призведуть до пожовтіння акрилу - те ж саме буде від впливу сонячного світла. Крім того, на цих прозорих поверхнях будуть помітні всі відбитки пальців і плями.

Меблі з рифленими вставками

Цей тренд додає кімнаті текстуру і динаміку - це деталь з канавками, яка допомагає зробити меблі особливими та нестандартними.

Проблема, особливо коли є багато надтонких канавок, полягає в тому, що в них швидко осідає пил, і це дуже помітно, особливо на темній деревині.

І замість того, щоб просто провести серветкою, як по гладкій поверхні, доведеться вичищати кожен окремий гребінь, щоб по-справжньому позбутися бруду.

Двері шафи з різбленням і скляними панелями

Кухонні шафки зі скляними панелями чудові - вони виглядають класично й елегантно, та набагато кращі за відкриті полиці, оскільки принаймні захищають посуд від пилу - але водночас демонструють його.

Проблема полягає в тому, що витирати пил і чистити скляні панелі на таких дверцятах з різбленням доведеться частіше, ніж мінімалістичні дверцята з цільного скла.

Дивани та стільці з пряжею Boucle

Boucle - гарний і ніжний матеріал, а його ворсиста текстура нагадує шерсть овечки і додає затишку в приміщенні. Однак петлі тканини з високим ворсом дуже вразливі до бруду та фарбників з джинсової тканини - особливо, якщо пряжа світлого кольору.

Тож за кілька місяців взаємодії зі штанами такий диван чи стілець просто потьмяніє. Крім цього, плями від рідини, якщо їх не прибрати одразу, напрочуд важка вивести з такого матеріалу, не пошкодивши його.

Фарбована дерев'яна підлога

Це досить несподіваний тренд - проте для його появи в списку є причини. Зокрема, на фарбованій дерев'яній підлозі - особливо, якщо вона фарбувалася без спеціального закріплення фарби - можуть легко з'являтися сколи, подряпини і потьмяніння від частого прибирання і кігтів домашнього улюбленця.

Плетені меблі

Плетені вироби з натуральних волокон, таких як ротанг, також досить складні в догляді - через те що плетіння дуже пористе, а пил і бруд накопичуються в усіх можливих щілинах.

Тож просте вологе прибирання з ганчіркою, на відміну від очищення пилососом зі щіткою-насадкою, не допоможе, а лише глибше зажене бруд.

Хутряні килимки

Ці кошлаті килимки, які імітують хутро, надзвичайно милі і приємні на дотик - однак високий ворс маскує крихти і бруд, які легко застряють у волокнах.

Якщо не пилососити килимок регулярно, він стає притулком для крихт, шерсті домашніх тварин, бруду, пилу - будь-чого. Водночас, щоб ефективно почистити килим з такого матеріалу, його необхідно пилососити у різних напрямках.