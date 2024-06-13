Избегайте этих 7 трендов интерьера, если не хотите хлопот с уборкой

Акриловые стулья и столики

Прозрачную мебель из акрила, такую как журнальные столики и тумбочки, достаточно легко добавить в небольшие помещения, потому что она не загромождает комнату визуально. Однако этот материал может быть хорош только тогда, когда за ним правильно ухаживают.

Определенные чистящие средства, в частности содержащие аммиак, приведут к пожелтению акрила - то же самое будет от воздействия солнечного света. Кроме того, на этих прозрачных поверхностях будут видны все отпечатки пальцев и пятна.

Мебель с рифлеными вставками

Этот тренд придает комнате текстуру и динамику - это деталь с канавками, которая помогает сделать мебель особенной и нестандартной.

Проблема, особенно когда много сверхтонких канавок, заключается в том, что в них быстро оседает пыль, и это очень заметно, особенно на темной древесине.

И вместо того, чтобы просто провести салфеткой, как по гладкой поверхности, придется вычищать каждый отдельный гребень, чтобы по-настоящему избавиться от грязи.

Двери шкафа с резьбой и стеклянными панелями

Кухонные шкафчики со стеклянными панелями великолепны - они выглядят классически и элегантно, и намного лучше открытых полок, поскольку по крайней мере защищают посуду от пыли - но в то же время демонстрируют ее.

Проблема заключается в том, что вытирать пыль и чистить стеклянные панели на такой дверце с резьбой придется чаще, чем минималистические дверцы с цельного стекла.

Диваны и стулья с пряжей Boucle

Boucle - красивый и нежный материал, а его ворсистая текстура напоминает шерсть овечки и добавляет уюта в помещении. Однако петли ткани с высоким ворсом очень уязвимы к грязи и красителям из джинсовой ткани - особенно, если пряжа светлого цвета.

Так что через несколько месяцев взаимодействия с брюками такой диван или стул просто потускнеет. Кроме этого, пятна от жидкости, если их не убрать сразу, удивительно трудно вывести из такого материала, не повредив его.

Окрашенный деревянный пол

Это довольно неожиданный тренд - однако для его появления в списке есть причины. В частности, на крашеном деревянном полу - особенно, если он красился без специального закрепления краски - могут легко появляться сколы, царапины и потускнение от частой уборки и когтей домашнего любимца.

Плетеная мебель

Плетеные изделия из натуральных волокон, таких как ротанг, также достаточно сложны в уходе - из-за того что плетение очень пористое, а пыль и грязь накапливаются во всех возможных щелях.

Так что простая влажная уборка с тряпкой, в отличие от очищения пылесосом со щеткой-насадкой, не поможет, а лишь глубже загонит грязь.

Меховые коврики

Эти лохматые коврики, имитирующие мех, чрезвычайно милые и приятные на ощупь - однако высокий ворс маскирует крошки и грязь, легко застревающие в волокнах.

Если не пылесосить коврик регулярно, он становится убежищем для крошек, шерсти домашних животных, грязи, пыли - чего угодно. В то же время, чтобы эффективно почистить ковер из такого материала, его необходимо пылесосить в разных направлениях.