Избегайте этих 7 трендов интерьера, если не хотите хлопот с уборкой

Многие любят экспериментировать с трендовыми элементами интерьера - ведь некоторые из них без особого труда можно вписать в разнообразное пространство. Однако впоследствии выясняется, что тщательно подобранный декор действительно сложно чистить и поддерживать в надлежащем состоянии.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Прозрачную мебель из акрила, такую как журнальные столики и тумбочки, достаточно легко добавить в небольшие помещения, потому что она не загромождает комнату визуально. Однако этот материал может быть хорош только тогда, когда за ним правильно ухаживают.
Определенные чистящие средства, в частности содержащие аммиак, приведут к пожелтению акрила - то же самое будет от воздействия солнечного света. Кроме того, на этих прозрачных поверхностях будут видны все отпечатки пальцев и пятна.
Этот тренд придает комнате текстуру и динамику - это деталь с канавками, которая помогает сделать мебель особенной и нестандартной.
Проблема, особенно когда много сверхтонких канавок, заключается в том, что в них быстро оседает пыль, и это очень заметно, особенно на темной древесине.
И вместо того, чтобы просто провести салфеткой, как по гладкой поверхности, придется вычищать каждый отдельный гребень, чтобы по-настоящему избавиться от грязи.
Кухонные шкафчики со стеклянными панелями великолепны - они выглядят классически и элегантно, и намного лучше открытых полок, поскольку по крайней мере защищают посуду от пыли - но в то же время демонстрируют ее.
Проблема заключается в том, что вытирать пыль и чистить стеклянные панели на такой дверце с резьбой придется чаще, чем минималистические дверцы с цельного стекла.
Boucle - красивый и нежный материал, а его ворсистая текстура напоминает шерсть овечки и добавляет уюта в помещении. Однако петли ткани с высоким ворсом очень уязвимы к грязи и красителям из джинсовой ткани - особенно, если пряжа светлого цвета.
Так что через несколько месяцев взаимодействия с брюками такой диван или стул просто потускнеет. Кроме этого, пятна от жидкости, если их не убрать сразу, удивительно трудно вывести из такого материала, не повредив его.
Это довольно неожиданный тренд - однако для его появления в списке есть причины. В частности, на крашеном деревянном полу - особенно, если он красился без специального закрепления краски - могут легко появляться сколы, царапины и потускнение от частой уборки и когтей домашнего любимца.
Плетеные изделия из натуральных волокон, таких как ротанг, также достаточно сложны в уходе - из-за того что плетение очень пористое, а пыль и грязь накапливаются во всех возможных щелях.
Так что простая влажная уборка с тряпкой, в отличие от очищения пылесосом со щеткой-насадкой, не поможет, а лишь глубже загонит грязь.
Эти лохматые коврики, имитирующие мех, чрезвычайно милые и приятные на ощупь - однако высокий ворс маскирует крошки и грязь, легко застревающие в волокнах.
Если не пылесосить коврик регулярно, он становится убежищем для крошек, шерсти домашних животных, грязи, пыли - чего угодно. В то же время, чтобы эффективно почистить ковер из такого материала, его необходимо пылесосить в разных направлениях.
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