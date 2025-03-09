Уникайте цих 5 перекусів перед сном. Вони можуть вас зістарити

Яких перекусів треба уникати перед сном?

Лікар-дерматолог Кейт Джеймсон пояснила, що, здавалося б, нешкідлива звичка пізно перекушувати продуктами з високим глікемічним індексом може прискорити процес старіння шкіри. Найшкідливішими можуть бути популярні снеки, якими багато хто перекушує перед сном.

Вживання продуктів з високим глікемічним індексом, таких як піца, чіпси або печиво, безпосередньо перед сном може підвищити рівень інсуліну та призвести до запалення, що суттєво впливає на здоров’я та зовнішній вигляд вашої шкіри.

Вибір здоровіших перекусів може мати помітний вплив на збереження молодості та пружності шкіри, попереджає дієтолог.

Перекушування закусками з високим ГІ сприяє запаленню в організмі. Це призводить до розпаду колагену та посилення окислювального стресу. Ці два фактори можуть значно прискорити старіння шкіри.

За словами експерта, найшкідливішими перекусами з високим глікемічним показником, яких слід уникати перед сном, є: піца, чіпси, печиво, білий шоколад, енергетичні напої.

Поради дієтолога підтверджені науковими дослідженнями. Одна з них, опублікована в журналі Molecular Aspects of Medicine, показала, що дієта з високим глікемічним індексом і високим вмістом вуглеводів не тільки старить шкіру, але і негативно впливає на її зовнішній вигляд.

Це також може бути пов’язано з віковими проблемами зі здоров’ям, такими як дегенерація жовтої плями та катаракта.

Які перекуси слід обирати?

Якщо вам хочеться перекусити ввечері або пізно повечеряти, вибирайте більш корисні замінники перекусів, які шкодять здоров’ю та красі. Дієтолог рекомендує більш здорові альтернативи, які дозволять вам задовольнити вашу нічну тягу без шкоди для здоров’я шкіри, наприклад:

миску змішаних ягід, таких як чорниця, чорниця, малина,

морквяні палички з хумусом,

невелика порція сиру,

жменя мигдалю,

яблуко з арахісовим маслом.

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