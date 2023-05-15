5 найгірших перекусів, які можуть викликати рак. Уникайте цих продуктів!

Цукерки

За словами лікаря Керолайн Томасон, цукерки мають високий вміст цукру та їх вживання може принести багато негативних наслідків для здоров’я, таких як біль в животі та здуття.

Проте якщо сильно хочеться солодкого, то краще обрати чорний шоколад. Він багатий на клітковину і поживні речовини, має низький вміст цукру та корисний для кишечника.

Картопля фрі

Смажені у фритюрі продукти містять багато солі. Вони зменшують кількість здорових бактерій і можуть навіть призвести до запалення кишечника.

Магазинне печиво

Є багато способів приготувати печиво вдома, наприклад, використовуючи цільнозернове борошно, розім’явши банан чи авокадо в суміш для тіста або додавши трохи вівса з високим вмістом клітковини.

Проте виробники магазинного печива не використовують жодної з цих здорових технік випічки.

Натомість вони використовують очищене зерно, цукор і консерванти для створення солодкого продукту, що негативно впливає на здоров’я.

Газовані напої

Цукор, доданий до газованої води, може затримувати зайву воду в шлунку, залишаючи побічні ефекти, такі як, наприклад, діарея.

Кофеїн у деяких безалкогольних напоях також може негативно впливати на травлення.

Дієтичні газовані напої, кажуть експерти, можуть бути ще гіршими для здоров’я кишечника, оскільки штучні підсолоджувачі можуть порушити роботу хороших бактерій.

Магазинна шинка

За словами лікаря Крістін Дрейер, м’ясо, як-от оброблена шинка чи індичка, може підвищити ризик раку як кишечника, так і шлунка.

Тим не менш, якщо ви любите пікантний сендвіч з індичкою або шинкою, не потрібно повністю відмовлятися від цієї зручної міні-страви. Було б гарною ідеєю намагатися насолоджуватися ними рідше та меншими порціями.