Унікальну стародавню черепаху виявили у Європі: це відкриття приголомшило вчених

Доісторичну черепаху величезних розмірів виявили в Європі, і вона стала найбільшою, яку будь-коли ідентифікували.

У 2016 році турист натрапив на останки незвичайної істоти у Піренейських горах на півночі Іспанії. Після ретельного вивчення вчені дали новому виду черепахи назву Leviathanochelys aenigmatica.

Левіафан - це біблійний термін для морського чудовиська і в назву йде посилання на великий розмір тварини. Chelys перекладається як черепаха, а aenigmatica перекладається як загадка.

Як зазначають вчені у своїй статті на Scientific Reports, присутність незвичайної тварини в цій частині доісторичного світу вказує на те, що гігантські черепахи були більш поширеними на Землі, ніж вважалося раніше.

Раніше були відомі види європейських черепах довжиною 1,5 метра. Сучасні гігантські черепахи мають розміри від 1 до 2 метрів та важать у середньому від 300 до 500 кг.

Однак фрагменти кісток черепахи, яку виявили у Піренейських горах, дозволяють зробити висновок, що цей вид мав близько 3,7 метра у довжину – розмір середнього авто седан.

Фото: Анхель Галобарт

"Ми ніколи не думали, що можна знайти щось подібне. Після досить тривалого вивчення кісткових фрагментів ми зрозуміли, що є деякі зовсім інші особливості, яких немає в жодній іншій скам'янілості черепахи, виявленої досі", - розповів автор досліджень та науковий співробітник із докторським ступенем з Каталонського інституту палеонтології Альберт Сельєс.

За його словами, вчені спочатку вважали, що кістки належать до іншого виду тварин.

"Дуже часто знаходять уламки кісток, їх багато. Але більшість із них малоінформативні. Дуже рідко можна виявити щось, що дійсно вам розповідає трохи про життя минулого", - додав Сельєс.

Місцевий музей та Міністерство культури Каталонії зібрали всі фрагменти та зразки кісток, але їх вивчення почали лише через 5 років. Коли дослідники зрозуміли, що розглядають вид морської черепахи, зовсім новий для науки, вони повернулися до Піренеї, щоб провести додаткові розкопки.

Фото: Анхель Галобарт

На тому ж місці були виявлені нові фрагменти – частина тазу та панцира черепахи. За допомогою нових знахідок вчені виявили особливості, які раніше не спостерігалися у живих чи вимерлих видів черепах.

"Основні відмінності цієї нової скам'янілості пов'язані з тазовою областю. Зокрема, до пари кісткових горбків у передній частині таза, які, як ми підозрюємо, пов'язані з якимось м'язом, який контролює рух черевної області черепахи", - розповів Сельєс.

Він додав, що ця особливість, швидше за все, вплинула на дихальну здатність черепах та дозволяла їм затримувати дихання довше, ніж усім іншим видам. Це допомагало їм глибоко плавати в океані в пошуках їжі або рятуватися від хижаків.

За даними вчених, знайдена черепаха жила в кампанський період пізньокремового періоду, тобто цим останкам не менше 72 млн років.

Найдавніша черепаха, про яку було відомо вченим раніше – це черепаха Архелон, яка жила близько 70 млн років тому. Вона зросла до 4,5 м завдовжки. І всі знайдені останки раніше вказували на те, що гігантські черепахи належали до того ж виду, що й Архелон.

Нова знахідка відноситься до зовсім іншого виду, який раніше не був відомий вченим. Наразі дослідники планують повернутися до Піренеї та продовжити розкопки, щоб отримати більше інформації.