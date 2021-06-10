Уникальное Розовое озеро в Украине: где находится и почему туда стоит поехать

Где находится Розовое озеро

Розовое озеро находится в селе Григорьевка Херсонской области. Нужно добраться до Херсона, а оттуда ездят автобусы до пгт Чаплинка. От Чаплинки до Григорьевки транспорт тоже ходит, но редко. Озеро находится в 4 км от поселка. Опытные путешественники советуют от Херсона добираться до озера на автомобиле. Также можно арендовать машину с водителем в самой Чаплинке.

Откуда появилось Розовое озеро

Первая версия. Озеро образовалась из остатков доисторического лемурийского моря.

Вторая версия. В августе 1969 года в этом месте упал советский бомбардировщик. От удара и мощного взрыва образовался котлован, который начал наполняться розовой водой. Спасатели во время работ углубили воронку до 18 метров и зацепили водоносные горизонты.

Почему вода в озере розовая

Биологи установили, что дно озера покрыто водорослями дуналиелла. Именно жизнедеятельность этих водорослей дает розовый цвет воде. Уровень солености доходит до 300 грамм на один литр, в рапе – 35% соли. А кроме того, вода насыщена минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния.

Отдых на Розовом озере

Поплавать в воде особо не получится, так как высокое содержание соли буквально выталкивает из воды. Можно только полежать и расслабиться. И это очень полезно для организма. Однако нужно взять с собой обычную воду, чтобы потом смыть с себя соли и грязи Розового озера.

Рядом есть сивашские грязи, тоже лечебные. Как утверждают местные, для оздоровления нужен специальный цикл – покупаться в озере полчаса, потом намазаться грязью, потом смыть грязь под душем и снова окунуться в озеро. А через некоторое время смываете и соль после озера.

Развитой инфраструктуры возле озера нет. Там довольно дикий курорт, есть беседки для отдыха, но за умеренную плату. Также есть туалет и пресная вода.

Остановиться на ночлег можно в Григорьевке – в поселке сдают жилье почти во всех домах.

Кому полезна вода Розового озера

Отдыхать на Розовом озере полезно людям с заболеваниями кожи: псориаз, атопический дерматит, сложные патологии, которые плохо поддаются лечению. Полезна эта вода для суставов – артриты, полиартриты, артрозы. Сюда стоит ехать людям с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей и нервной системы. Медики советуют этот курорт пациентам с гинекологическими и урологическими проблемами.

Перед поездкой на это озеро обязательно нужно проконсультироваться с врачом.

Стоит отметить, что сивашская грязь сертифицирована и официальна признана лечебной, ее продают в шести странах Европы.

Важный факт! Во время сильной жары и при отсутствии дождей озеро превращается в отдельные озерца и розовую соль.

Уникальное Розовое озеро в Украине (Фото: Depositphotos)