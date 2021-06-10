Унікальне Рожеве озеро в Україні: де знаходиться і чому туди варто поїхати

Де знаходиться Рожеве озеро

Рожеве озеро знаходиться в селі Григорівка Херсонської області. Потрібно дістатися до Херсона, а звідти їздять автобуси до смт Чаплинка. Від Чаплинки до Григорівки транспорт теж ходить, але рідко. Озеро знаходиться в 4 км від селища. Досвідчені мандрівники радять від Херсона добиратися до озера на автомобілі. Також можна орендувати машину з водієм в самій Чаплинці.

Звідки з'явилося Рожеве озеро

Перша версія. Озеро утворилася із залишків доісторичного лемурійського моря.

Друга версія. У серпні 1969 року в цьому місці впав радянський бомбардувальник. Від удару і потужного вибуху утворився котлован, який почав наповнюватися рожевою водою. Рятувальники під час робіт поглибили воронку до 18 метрів і зачепили водоносні горизонти.

Чому вода в озері рожева

Біологи встановили, що дно озера вкрите водоростями дуналіелла. Саме життєдіяльність цих водоростей дає рожевий колір воді. Рівень солоності доходить до 300 грамів на один літр, в ропі – 35% солі. А крім того, вода насичена мінералами, кислотами, вуглеводами, азотистими речовинами, солями хлористого магнію і калію, йодистого натрію, бромистого магнію.

Відпочинок на рожевому озері

Поплавати у воді особливо не вийде, бо високий вміст солі буквально виштовхує з води. Можна тільки полежати та розслабитися. І це дуже корисно для організму. Однак потрібно взяти з собою звичайну воду, щоб потім змити з себе солі та бруд рожевого озера.

Поруч є сиваські грязі, теж лікувальні. Як стверджують місцеві, для оздоровлення потрібен спеціальний цикл - купатися в озері пів години, потім намазатися брудом, потім змити бруд під душем і знову зануритися в озеро. А через деякий час змиваєте і сіль після озера.

Розвиненої інфраструктури біля озера немає. Там досить дикий курорт, є альтанки для відпочинку, але за помірну плату. Також є туалет і прісна вода.

Зупинитися на нічліг можна в Григорівці - в селищі здають житло майже у всіх будинках.

Кому корисна вода рожевого озера

Відпочивати на рожевому озері корисно людям із захворюваннями шкіри: псоріаз, атопічний дерматит, складні патології, які погано піддаються лікуванню. Корисна ця вода для суглобів – артрити, поліартрити, артрози. Сюди варто їхати людям з хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів і нервової системи. Медики радять цей курорт пацієнтам з гінекологічними та урологічними проблемами.

Перед поїздкою на це озеро обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.

Варто відзначити, що Сиваська грязь сертифікована та офіційна визнана лікувальною, її продають в шести країнах Європи.

Важливий факт! Під час сильної спеки та при відсутності дощів озеро перетворюється в окремі озерця і рожеву сіль.

Унікальне Рожеве озеро в Україні (Фото: Depositphotos)