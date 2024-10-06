Унікальний парадокс природи: біля Львова знайшли вражаючий каньйон

Каньйони зазвичай не асоціюються із рівнинами, особливо в регіоні навколо Львова. Але цей унікальний каньйон є винятком. Попри свою неймовірну красу та особливу атмосферу, це місце лишається маловідомим для туристів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ресурс RDZS розповідає про унікальний каньйон, його природні особливості, історію та маршрути до цього природного дива.

Незаймана природа та тропічна атмосфера

Каньйон розташований всього за 40 км від Львова, і його справжній масштаб важко передати на фотографіях. Глибока долина між двома вертикальними кам’яними стінами, які вкриті мохом і оточені пралісом, створює унікальну атмосферу.

Тут здається, що ви опинилися десь у тропіках. Колись через цю місцевість текла річка, яка й вимила долину серед скель. Сьогодні дно каньйону покрите листям і піском, що додає йому дикого вигляду.

Дуже незвичний для Львівщини пейзаж (фото: Rdzs.org)

Як дістатися до каньйону: маршрути та поради

Стартуємо з села Верин, яке також є початком маршруту до відомого ґроту Прийма. До точки старту можна дістатися двома шляхами: через трасу Київ-Чоп або через більш мальовничий маршрут із неймовірними краєвидами на Карпати.

Обидва шляхи доступні навіть для легкових авто, а цікавий маршрут є особливо вражаючим у суху погоду. Зі стартової точки до каньйону відстань складає всього 1300 метрів, і частину шляху можна подолати на автомобілі або велосипеді, а решту - пішки.

До каньйону веде доволі непоганий ґрунтовий шлях (фото: Rdzs.org)

Як відвідати каньйон

До каньйону можна потрапити двома шляхами: перший веде вниз через яр, який протягом усього маршруту буде зліва. Цей шлях менш витоптаний, і вам доведеться проходити через лісову гущавину, що надає походу додатковий виклик.

Другий варіант - піднятися дорогою нагору, а потім спуститися прямо до входу в каньйон. Хоча спуск трохи стрімкий, він відкриває надзвичайний вид на вертикальні стіни каньйону, обвиті ліанами.

Каньйон має доволі високі "стіни" (фото: Rdzs.org)

Історичні цікавинки: сліди минулого

Каньйон має свою історію. У стінах можна знайти залишки молюсків, що свідчать про те, що колись це місце було дном моря. У самих скелях також є заглибини, де можна сховатися від дощу або переночувати.

Місцевість навколо каньйону багата на історію повстанського руху: неподалік знаходиться криївка, що має п’ять кімнат і служила схованкою для повстанців.

Поруч із каньйоном розташований ще один цікавий об’єкт - ґрот Прийма, де, як вважається, колись жили неандертальці. Ця природна печера зі своїми химерними формами, витвореними вітром і водою, точно варта відвідування. До ґроту можна дістатися на авто в суху погоду або пішки від села Верин через ліс.

Ґрот Прийма (фото: Rdzs.org)