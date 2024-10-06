Уникальный парадокс природы: возле Львова нашли поразительный каньон

Каньоны обычно не ассоциируются с равнинами, особенно в регионе вокруг Львова. Но этот уникальный каньон является исключением. Несмотря на невероятную красоту и особую атмосферу, это место остается малоизвестным для туристов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ресурс RDZS рассказывает об уникальном каньоне, его природных особенностях, истории и маршрутах к этому природному чуду.

Нетронутая природа и тропическая атмосфера

Каньон расположен всего в 40 км от Львова и его настоящий масштаб трудно передать на фотографиях. Глубокая долина между двумя вертикальными каменными стенами, покрытыми мхом и окруженные пралесом, создает уникальную атмосферу.

Здесь кажется, что вы очутились где-то в тропиках. Когда-то через эту местность текла река, вымывшая долину среди скал. Сегодня дно каньона покрыто листьями и песком, что придает ему дикий вид.

Очень необычный для Львовщины пейзаж (фото: Rdzs.org)

Как добраться до каньона: маршруты и советы

Стартуем из села Верин, которое также является началом маршрута к известному гроту Прийма. До точки старта можно добраться двумя путями: через трассу Киев-Чоп или через более живописный маршрут с невероятными видами на Карпаты.

Оба пути доступны даже для легковых авто, а интересный маршрут особенно впечатляет в сухую погоду. Со стартовой точки до каньона расстояние составляет всего 1300 метров, и часть пути можно преодолеть на автомобиле или велосипеде, а остальное - пешком.

В каньон ведет довольно неплохой грунтовый проселок (фото: Rdzs.org)

Как посетить каньон

В каньон можно попасть двумя путями: первый ведет вниз через овраг, который на протяжении всего маршрута будет слева. Этот путь менее вытоптан, и вам придется проходить через лесную гущу, что придает походу дополнительный вызов.

Второй вариант - подняться по дороге вверх, а затем спуститься прямо ко входу в каньон. Хотя спуск немного отвесный, он открывает необычайный вид на вертикальные стены каньона, обвитые лианами.

Каньон имеет достаточно высокие "стены" (фото: Rdzs.org)

Исторические достопримечательности: следы прошлого

Каньон имеет свою историю. В стенах можно найти остатки моллюсков, свидетельствующих о том, что когда-то это место было дном моря. В скалах также есть углубления, где можно спрятаться от дождя или переночевать.

Местность вокруг каньона богата историей повстанческого движения: неподалеку находится тайник, имеющий пять комнат и служивший тайником для повстанцев.

Рядом с каньоном расположен еще один интересный объект - грот Прийма, где, как считается, когда-то жили неандертальцы. Эта естественная пещера со своими причудливыми формами, созданными ветром и водой, точно достойна посещения. До грота можно добраться на авто в сухую погоду или пешком от села Верин через лес.

Грот Прийма (фото: Rdzs.org)