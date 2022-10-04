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Унікальний джем на зиму від застуди: всього два гредієнти

Фото: Рецепт джему від застуди (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

У холодні періоди застуди накривають усіх членів сім'ї. Крім всіх стандартних способів лікування, завжди хочеться додати щось із домашньої аптеки - мед, малину, трав'яні чаї, липу та ромашку.

Для таких випадків рекомендуємо зробити унікальний вітамінний джем. Рецептом поділилися у Glavred.

Такий джем дуже простий у приготуванні, але користь від нього – неймовірна. Він може допомогти при застуді, зігріти в холод і наситити вітамінами організм.

У калини дуже багато корисних властивостей. З давніх-давен використовували ягоди калини, і навіть кісточки - вони допомагають очистити організм від токсинів.

Як приготувати зимовий джем

Калина - 900 г

Мед квітковий (рідкий) – 450 г

Закип'ятіть воду у чайнику чи каструлі. Калину складіть в друшляк і добре промийте під проточною водою. Потім обдайте калину окропом і залиште на 10 хвилин.

За допомогою соковижималки або м'ясорубки зробіть з цієї калини сік. Пюре разом із соком змішайте з медом і добре перемішайте.

Розлийте готовий джем у скляні банки та закрийте кришками. Зберігати такий джем краще в холодильнику чи льоху.

Взимку використовуйте джем до чаю, також його можна мазати на хліб або їсти чистим – по одній ложці.

До речі, раніше ми писали про те, які неймовірні корисні якості має калина.

А ще розповідали про те, як швидко здолати застуду без ліків.

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