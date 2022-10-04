Уникальный джем на зиму от простуды: всего два игредиента

Такой джем очень простой в приготовлении, но польза от него - невероятная. Он может помочь при простуде, согреть в холода и насытить витаминами организм.

У калины очень много полезных свойств. С древних времен использовали ягоды калины, и даже косточки - они помогают очистить организм от токсинов.

Как приготовить зимний джем

Калина - 900 г

Мед цветочный (жидкий) - 450 г

Закипятите воду в чайнике или кастрюле. Калину сложите в дуршлаг и хорошо промойте под проточной водой. Потом обдайте калину кипятком и оставьте на 10 минут.

С помощью соковыжималки или мясорубки, сделайте из этой калины сок. Пюре вместе с соком смешайте с медом и хорошо перемешайте.

Разлейте готовый джем в стеклянные банки и закройте крышками. Хранить такой джем лучше в холодильнике или погребе.

Зимой используйте джем к чаю, также его можно мазать на хлеб или есть чистым - по одной ложке.