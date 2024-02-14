В Україні знайшли унікальні рештки давніх істот, яким 400 млн років. Їх хотіли вкрасти

Що відомо про унікальні скам'янілості

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини і химерними обрисами та припустили, що вони можуть мати давнє походження. Вилучені предмети скерували до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

"Як визначили експерти, скам’янілості є плитками червоного пісковику раннього девону (геологічний період палеозойської ери) з панцирами "риб" Protopteraspis двох видів, а також слабко зцементований вапняк з цілим крабом "Daira speciose" та черепашкою червоного молюска Halyotis sp", - йдеться у повідомленні.

Експерти заявляють, що це - оригінальні фосилії, знайдені на Поділлі, в басейні річки Дністер. Геологічний вік трьох із них становить близько 400 млн років, а двох інших, краба та молюска - 10-20 млн років.

Експертиза підтвердила унікальність цих решток (фото: Telegram/Державна митна служба України)

Вилучені скам’янілості є палеонтологічними ексклюзивними. Вони мають культурну та наукову цінність як геологічна спадщина. Експерти радять внести зразки до Державного реєстру національного культурного надбання, а також до Музейного фонду України.

Нагадаємо, що на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Митникам їх не надали, тому проти громадянина, який відправляв ексклюзивні палеонтологічні зразки за кордон, склали протокол про порушення митних правил, а палеонтологічні цінності вилучили.