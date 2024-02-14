В Украине нашли уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет. Их хотели украсть

Киевские таможенники обнаружили в посылке останки древних существ, которым 400 миллионов лет. Их незаконно пытались отправить в Тайвань. Эти окаменелости научная экспертиза признала очень ценными с точки зрения палеонтологии.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы Украины в Telegram.
Во время таможенного досмотра международной почтовой отправки из Тернополя таможенники обнаружили камни с признаками старины и причудливыми очертаниями и предположили, что они могут иметь древнее происхождение. Изъятые предметы направили в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.
"Как определили эксперты, окаменелости являются плитками красного песчаника раннего девона (геологический период палеозойской эры) с панцирями "рыб" Protopteraspis двух видов, а также слабо сцементированный известняк с целым крабом "Daira speciose" и раковиной красного моллюска Halyotis sp", - говорится в сообщении.
Эксперты заявляют, что это - оригинальные фоссилии, найденные на Подолье, в бассейне реки Днестр. Геологический возраст трех из них составляет около 400 млн лет, а двух других, краба и моллюска - 10-20 млн лет.
Изъятые окаменелости являются палеонтологическими эксклюзивами. Они обладают культурной и научной ценностью как геологическое наследие. Эксперты советуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины.
Напомним, что на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таможенникам их не предоставили, поэтому против гражданина, отправлявшего эксклюзивные палеонтологические образцы за границу, составили протокол о нарушении таможенных правил, а палеонтологические ценности изъяли.
Ранее мы писали о том, что из Украины незаконно пытались вывезти уникальный "камень", которому более 160 миллионов лет.
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