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В Украине нашли уникальные остатки древних существ, которым 400 млн лет. Их хотели украсть

Таможенники изъяли ценные окаменелости из международной посылки (фото: Telegram/Государственная таможенная служба Украины)
Автор: Василина Копытко

Киевские таможенники обнаружили в посылке останки древних существ, которым 400 миллионов лет. Их незаконно пытались отправить в Тайвань. Эти окаменелости научная экспертиза признала очень ценными с точки зрения палеонтологии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы Украины в Telegram.

Что известно об уникальных окаменелости

Во время таможенного досмотра международной почтовой отправки из Тернополя таможенники обнаружили камни с признаками старины и причудливыми очертаниями и предположили, что они могут иметь древнее происхождение. Изъятые предметы направили в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

"Как определили эксперты, окаменелости являются плитками красного песчаника раннего девона (геологический период палеозойской эры) с панцирями "рыб" Protopteraspis двух видов, а также слабо сцементированный известняк с целым крабом "Daira speciose" и раковиной красного моллюска Halyotis sp", - говорится в сообщении.

Эксперты заявляют, что это - оригинальные фоссилии, найденные на Подолье, в бассейне реки Днестр. Геологический возраст трех из них составляет около 400 млн лет, а двух других, краба и моллюска - 10-20 млн лет.

Экспертиза подтвердила уникальность этих останков (фото: Telegram/Государственная таможенная служба Украины)

Изъятые окаменелости являются палеонтологическими эксклюзивами. Они обладают культурной и научной ценностью как геологическое наследие. Эксперты советуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины.

Напомним, что на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таможенникам их не предоставили, поэтому против гражданина, отправлявшего эксклюзивные палеонтологические образцы за границу, составили протокол о нарушении таможенных правил, а палеонтологические ценности изъяли.

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Государственная таможенная служба