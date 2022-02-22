Уникальная зеркальная дата 22.02.2022: почему люди верят в магию и можно ли изменить судьбу

Отметим, что 22.02.2022 является палиндромом, то есть читается одинаково в обоих направлениях и состоит из шести двоек. Эта дата приходится на второй день недели, а также на 22 сутки лунного календаря. Нумерологи верят, что цифра "два" означает покой и гармонию, а заключенные в этот день браки будут крепкими и длительными.

Почему люди верят в магию "зеркальных дат"

По словам эксперта, человек быстро устает прорабатывать большое количество чисел. Поэтому, когда глядя по строке цифр, глаза вдруг наталкиваются на несколько одинаковых цифр, то они цепляются за это взглядом. К тому же люди склонны высматривать что-то необычное.

Также, если человек привяжет свой брак к уникальной дате, возможно, и он будет уникальным. Отмечается, что это беспроигрышный вариант, ведь если брак не получится, об этом тихонько забудут, а когда будет удачным - история будет гораздо привлекательнее, если она привязана к красивой дате.

Присутствует магическое мышление

Эксперт считает, что скорее всего люди, которые живут в рациональном и критичном туннели реальности, не будут приниматься счастливыми датами и неудачами, которые может принести черная кошка.

Впрочем, механизм действия "зеркальных дат" частично магический. Человек привязывается к уникальному числу, связывает с ним свою судьбу, и как-то будто прямо или косвенно хочет от этого получить уникальность.

Отметим, что нумерология возникла где-то во времена, когда люди начали составлять первые серьезные календари. Они уже умели считать какие-то цифры и пытались найти корреляции между солярными явлениями, цифрами или черточками.

За многие годы подобные события покрывались различными красивыми деталями для красивых историй, поэтому последующие поколения это воспринимали как доказательство того, что "зеркальные" или другие даты действительно работают.

Какие категории людей склонны верить в подобные вещи

По словам психолога, женщины больше верят в магию и более религиозны и, соответственно, они уделяют больше внимания различным числовым совпадениям.

"С высокой вероятностью женщины активнее инициируют подобные истории с женитьбами в "зеркальные даты". Образованность и воспитание человека также влияет. 30-летние информатики будут иметь меньше желания заниматься подобными вещами, чем люди, воспитанные в какой - то шизотерической традиции, где этому уделяют много внимания", - говорит Вячеслав.

Помогает ли магическое мышление в сложные времена

Магическое мышление часто используется как протопсихотерапія. Отмечается, что поставив свечечку в храме, сразу становится спокойнее человека.

"Хоть это идет как бы "под соусом" религии, но это вполне магическое мышление", - говорит эксперт.

После этого уровень тревожности уменьшается, человеку становится спокойнее, и он может заниматься своими делами.

Также религиоведы заметили, что в такие тревожные времена, как сейчас, растет интерес к магии и к всевозможным нумерологій. Люди стараются больше внимания уделять тому непонятному, периферийному, что в нормальном состоянии вроде не очень и нужно.