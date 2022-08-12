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Уникальная операция: хирурги в Днепре удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепа

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Днепр, Пятница 12 августа 2022 17:23
Уникальная операция: хирурги в Днепре удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепа Коллаж РБК-Украина: врачи в Днепре спасли тяжелораненого бойца ВСУ, проведя уникальную операцию
Автор: Владимир Костырин

В Днепре хирурги областной клинической больницы имени Мечникова провели сложнейшую операцию, спасая жизнь бойцу ВСУ с тяжелым пулевым ранением головы, полученным на фронте.

Об этом передает АрміяInform.

Отмечается, что защитник Украины находился между жизнью и смертью, но благодаря профессионализму и ювелирной работе медиков воин выжил.

Вражеская пуля остановился под основанием черепа украинского бойца, рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Анатолий Бакаев.

Уникальную операцию успешно провели при помощи наилучшего мирового медицинского оборудования.

Уникальная операция: хирурги в Днепре удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепа

Вражеская пуля оставалась у основания черепа (фото: Днепропетровская ОКЛ имени Мечникова)

Эндоназальное эндоскопическое удаление пули осуществляли заведующий отделением отоларингологии № 1 больницы Мечникова, заслуженный врач Украины Ярослав Соколенко и заведующий кафедрой отоларингологии Днепровского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Александр Ковтуненко.

"Сейчас пациент быстро поправляется, с хорошим настроением и очень благодарен мечниковцам за свое спасение", - отмечает Бакаев.

Уникальная операция: хирурги в Днепре удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепаУникальная операция: хирурги в Днепре удалили у раненого бойца пулю из-под основания черепа

В больнице им. Мечникова хирурги удалили пулю из-под основания черепа у военного ВСУ (фото: Днепропетровская ОКЛ имени Мечникова)

Напомним, ранее хирурги в Киеве вытащили осколок вражеского снаряда из сердца тяжелораненого военного ВСУ, не останавливая орган, а также в Институте сердца показали видео этой сверхсложной операции.

А также перед этим мы писали, что 44-летний боец ВСУ три недели воевал со сломанным хребтом, получив ранение осколком кассетной бомбы во время вражеского обстрела.

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Вооруженные силы Украины Днепр хирурги
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