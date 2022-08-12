Унікальна операція: хірурги в Дніпрі видалили у пораненого бійця кулю з-під основи черепа

У Дніпрі хірурги обласної клінічної лікарні імені Мечникова провели складну операцію, рятуючи життя бійцю ЗСУ з важким кульовим пораненням голову, отриманим на фронті.

"Нині пацієнт швидко одужує, з гарним настроєм і дуже вдячний мечниківцям за свій рятунок", - зазначає Бакаєв.

Зазначається, що захисник України перебував між життям і смертю, але завдяки професіоналізму та ювелірній роботі медиків воїн вижив.

Нагадаємо, раніше хірурги в Києві витягли осколок ворожого снаряда з серця важкопораненого військового ЗСУ, не зупиняючи орган, а також в Інституті серця показали відео цієї надскладної операції.

А також перед цим ми писали, що 44-річний боєць ЗСУ три тижні воював зі зламаним хребтом, отримавши поранення осколком касетної бомби під час ворожого обстрілу.