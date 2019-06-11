Уничтожит все человечество: астрологи шокировали пророчеством о конце света

Астрологи шокировали пророчеством о конце света (фото: Коллаж РБК-Украина)

Падение астероида приведет к непоправимым последствиям, говорят астрологи

Конец света наступит уже эти летом. Астероид приблизится к Земле на самое близкое расстояние 22 июля, а при столкновении может погибнуть все живое. Гигантское небесное тело уничтожит все человечество.

Исследователи из обсерватории штата Аризона обнаружили гигантский астероид, который относится к группе Аполлона и несет возможную угрозу всему живому на Земле.

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По данным специалистов, 22 июля произойдет максимальное сближение и астероид под кодовым названием MB1 2017 приблизится к планете на 8,7 млн километров, что, по меркам космоса, является малым расстоянием.

И, если же траектория полета астероида совпадет с орбитой Земли, то все живое на планете будет уничтожено.

К слову, один оборот вокруг Солнца он совершает за 1335 земных дней или 3,65 земных года, максимально удаляясь от него на 622 миллиона километров и приближаясь на 88 миллионов километров.

Кстати, немецкие эксперты также считают, что мир находится под угрозой. Но специалисты уверены, что гибель человечества может произойти из-за применения атомного оружия.

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