Знищить все людство: астрологи шокували пророцтвом про кінець світу

Астрологи шокували пророцтвом про кінець світу (фото: Колаж РБК-Україна)

Падіння астероїда призведе до непоправних наслідків, кажуть астрологи

Астероїд наблизиться до Землі на близьку відстань вже цього літа. 22 липня при зіткненні може загинути все живе. Гігантське небесне тіло знищить все людство.

Дослідники з обсерваторії штату Арізона виявили гігантський астероїд, який відноситься до групи Аполлона і несе можливу загрозу всьому живому на Землі.

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За даними фахівців, 22 липня відбудеться максимальне зближення і астероїд під кодовою назвою MB1 2017 наблизитися до планети на 8,7 млн кілометрів, що, за мірками Космосу, є малою відстанню.

І, якщо траєкторія польоту астероїда збігається з орбітою Землі, то все живе на планеті буде знищено.

До речі, один оберт навколо Сонця він робить за 1335 земних днів або 3,65 земних року, максимально віддаляючись від нього на 622 мільйони кілометрів і наближаючись на 88 мільйонів кілометрів.

До речі, німецькі експерти також вважають, що світ знаходиться під загрозою. Але фахівці впевнені, що загибель людства може статися через застосування атомної зброї.

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